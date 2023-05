Ecco la programmazione degli eventi per la stagione estiva 2023 di Senigallia Presentato il cartellone di massima: molte conferme e 12 giorni di appuntamenti tutti dedicati ai 90 anni della Rotonda a Mare

Presentato il calendario degli eventi estivi del Comune di Senigallia. Il Sindaco Massimo Olivetti, la mattina di mercoledì 31 maggio ha presentato alla stampa il cartellone di massima degli eventi estivi in programma da giugno ad agosto.

Come di consueto le proposte d’intrattenimento sono varie e diversificate nell’ottica di un’accoglienza che possa soddisfare grandi e piccini.

Molta attenzione sarà rivolta ai festeggiamenti per il 90° Anniversario della Rotonda a Mare, 12 giorni di intrattenimento sia all’interno della Rotonda a mare che in Piazzale della Libertà.

Il 18 luglio, in occasione della ricorrenza dell’inaugurazione del 1933, “Il Cantico di Parthenope”: danza acrobatica, physical theatre, musica e Dj set, uno spettacolo coinvolgente che saprà stupire tutti gli spettatori.

Confermati i grandi eventi come Summer Jamboree, XMasters, RDS.

Confermati anche altri importanti appuntamenti come il Festival del Fado, Festival Anni 80, Ventimilarighesottoimari in giallo, Solenne Ingresso, L’Estetica dell’Effimero, Festival di Epicuro, BeatleSenigallia e Sotto le stelle del Jazz.

Il cartellone delle manifestazioni prevede inoltre spettacoli a misura dei più piccini: la rassegna Ambarabà – baracche e burattini, appuntamenti con il Mago Espy, il villaggio del 100° Anniversario della Warner Bros., due serate con le Tartarughe Ninja, la Scienza in piazza ed il Foro dei Balocchi.

Immancabile lo spettacolo pirotecnico nella serata di martedì 22 agosto.

La Fiera Campionaria e la Fiera di Sant’Agostino saranno gli appuntamenti di fine agosto.

Sul tratto demaniale di Marzocca si svolgerà il consueto Marzocca Summer Festival con spettacoli ed animazione per grandi e piccini.

“Una programmazione degli eventi in linea con quella dello scorso anno che ha dato ottimi risultati in termini di presenze. La strategia intrapresa è quella di un’accoglienza sempre più indirizzata a target di spettatori di tutte le età e con gusti differenti. Le iniziative, con occhio sempre attento alla eco-sostenibilità, sono molteplici e molto diversificate. Appuntamenti culturali, musicali, mostre, spettacoli ed intrattenimento sapranno animare il centro cittadino ed il lungomare”. Queste le parole del Sindaco Massimo Olivetti a margine della presentazione.