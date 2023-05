Chiusa a Senigallia l’edizione 2023 di Fosforo: la più grande di sempre Laboratori, incontri, show e mostre per oltre 200 eventi e tre sold out al teatro La Fenice per la festa della scienza

L’edizione più grande di sempre di Fosforo, la festa della scienza, si è conclusa domenica sera con il miglior riscontro da parte del pubblico, giovane, giovanissimo e adulto, che ha invaso le piazze e i luoghi della città.

Oltre 200 eventi tra laboratori per le scuole, incontri, show e mostre hanno trasformato Senigallia in una città della scienza dimostrando sempre più che la cultura, l’intelligenza e la scienza alla portata di mano hanno un appeal indiscusso.

Tre sold out consecutivi al teatro La Fenice tra studenti e studentesse delle scuole e l’evento che ha visto protagonista Dario Bressanini con il suo manuale dell’autodifesa alimentare per fare scelte consapevoli al momento della spesa, “Fa bene o fa male”.

Come sempre un grazie speciale a tutti i partner, agli atenei, in particolare l’Università Politecnica delle Marche, Urbino, Macerata, Camerino e Genova, agli ospiti, nazionali e internazionali, ai divulgatori, ai docenti, ai tanti stand che hanno dato vita a una piazza ricca e variegata, a Comics&Science, alla polizia Scientifica, a Vivaservizi, Sena Nova e Fondazione Caritas con cui portiamo avanti progetti dedicati ai giovani durante tutto l’anno, come Linfa, TikTok Talk o gli Eduweekend.

Come dice il nostro slogan “Fosforo è una fiera, è una festa, è un incontro”. Crediamo nel fare come sinonimo di imparare, crediamo che un ragazzo istruito oggi sia un cittadino pensante domani, per questo portiamo avanti da anni una festa della scienza, per far incontrare ragazzi e ricercatori, comunicatori e famiglie, professionisti e giovani. Semplicemente portiamo avanti la nostra passione per la scienza, sempre.

Arrivederci al prossimo anno!