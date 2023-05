Nel cuore di Fosforo: il programma della festa della scienza per sabato 27 maggio Caccia alle onde gravitazionali, alimentazione per il futuro, chimica a teatro, giochi e... Galline che preferiscono i Pink Floyd

Arrivati nel cuore di Fosforo, la festa della scienza, il programma di sabato 27 maggio si fa davvero ricchissimo di momenti originali.

Gli spettacoli tra arte e scienza, creati dall’Università di Camerino, fanno il loro ritorno a Fosforo: dal palco di piazza Roma, alle 19, un filo caleidoscopico unirà musica e scienza sulle note di Nicolò Paganini in uno spettacolo dal titolo intrigante: “Le galline preferiscono i Pink Floyd”. Nello stesso momento in piazza del Duca ci immergeremo nella Caccia alle onde gravitazionali con il progetto Virgo, in collaborazione con l’Università di Urbino, insieme a Filippo Martelli e Matteo Montani, per una nuova astronomia.

La serata di sabato sarà incentrata sul tema cibo e chimica. Alle 21.15 in piazza Roma, Matilde Ferrari della Fondazione Veronesi e la pediatra Carla, divulgatrice molto attiva e seguita sui social, presenteranno “Alimentazione per il futuro”, spiegando come il cibo sia un elemento fondamentale per l’ambiente e per combattere la crisi climatica.

Presso il Teatro la Fenice serata dedicata alla chimica con l’incredibile spettacolo visivo di Gabriele Pastori, intitolato “Luminescienza”, a partire dalle 21.15, e la presentazione del libro di grande successo “Fa bene o fa male”, dell’amichevole chimico di quartiere Dario Bressanini, un vero manuale dell’autodifesa alimentare per fare scelte consapevoli al momento della spesa. Al termine della serata, presso il foyer della Fenice, firmacopie con l’autore, in collaborazione con libreria Mondadori.

Secondo palco di show anche sul prato della Rocca, dove sarà possibile divertirsi liberamente con giochi da tavolo e scacchi per allenare il cervello e mettersi alla prova, all’aria aperta, da soli o in compagnia, in collaborazione con Dadi e Mattoncini e Circolo scacchistico senigalliese. I temerari potranno sfidare Mario Pizzi, scacchista istruttore nazionale tutor FSI.

Tra i tanti spettacoli di scienza presenti nel main stage di Fosforo in piazza del Duca, alle 21 arriva dall’Inghilterra David Price, uno dei più celebri divulgatori scientifici inglesi, per mostrare la potenza e il divertimento della scienza attraverso oggetti di uso comune. Il suo spettacolo, intitolato “Science Busking”, promette di stupire e coinvolgere il pubblico.

Tutti gli spettacoli e gli incontri sono gratuiti, a fruizione libera e senza prenotazione. Per laboratori, programma e luoghi vai su www.fosforoscienza.it