Secondo scoppiettante giorno per l’edizione 2023 di “Fosforo: La festa della scienza” Venerdì 26 maggio i temi degli incontri saranno: intelligenza artificiale, la fisica che ci piace, la chimica al bar, TikTok

Giorno numero 2, venerdì 26 maggio, per la ricchissima edizione di Fosforo, la festa della scienza, che sta animando il centro storico, il giardino urbano di Bosco Mio e la Rotonda a Mare con spettacoli, show, laboratori e scoppiettanti esperimenti.

L’incontro della sera, che si terrà in piazza Roma alle 21.15, aperto al pubblico e senza prenotazione, avrà come tema modernissimo l’intelligenza artificiale e l’immediato futuro. Protagonisti l’esperto Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab, e Giuseppe Lavenia, psicologo e presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e cyberbullismo). Insieme a un nutrito gruppo di adolescenti proveranno a mostrare dal vivo le attuali capacità generative di immagini e testi per iniziare un confronto tra le infinite possibilità di uso e i possibili rischi che ne derivano. Un argomento davvero attuale e molto discusso, tutto da indagare.

Prima di loro, alle 18, in piazza Roma, Vincenzo Schettini con “La fisica che ci piace” proverà a dare spiegazioni vivaci, divertenti ed efficaci sui concetti della fisica, quella che sta dietro le

cose che vediamo e usiamo ogni giorno.

Tra gli spettacoli nel main stage in piazza del Duca ricordiamo alle 18 “Eravamo 4 chimici al bar”, a cura delle Pleiadi, un benvenuto al bar della chimica, un bar fuori dall’ordinario dove i

baristi servono ai loro clienti reazioni chimiche sorprendenti ispirate ai quattro scienziati che hanno fatto la storia della chimica, tra cocktail incandescenti e drink esplosivi. Sempre in

piazza del Duca alle 21.15 “Tutti i perché dei TikTok”, che svelerà come TikTok può diventare un ottimo strumento per veicolare contenuti scientifici, insieme ai più famosi divulgatori

scientifici che risponderanno alle domande sulla scienza più disperate dal pubblico perché… non esistono domande sciocche!

Tutti gli spettacoli e gli incontri sono gratuiti, a fruizione libera e senza prenotazione.

Per la consultazione del programma e dei luoghi vai su: www.fosforoscienza.it