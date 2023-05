Parte a Senigallia la tredicesima edizione di Fosforo, la festa della scienza Dal 25 al 28 maggio incontri ed esperienze didattiche e divertenti tra Bosco Mio, Rotonda a Mare, piazza Roma e piazza del Duca

Ci siamo: appassionati di esperimenti e meraviglie della scienza, arriva a Senigallia la tredicesima edizione di Fosforo, la festa della scienza.

Dal 25 al 28 maggio 2023 sarà possibile vivere esperienze didattiche e divertenti nelle tre principali aree di attività: l’arena Natura, situata nella splendida cornice di Bosco Mio, in Strada delle Saline; l’area Mare, all’interno della Rotonda a Mare; infine la consueta e vivacissima zona di spettacoli e laboratori nel centro di Senigallia, tra Piazza Roma e Piazza del Duca.

L’evento si è avviato ufficialmente mercoledì mattina, con la sezione dedicata alle scuole del territorio, presso il Teatro la Fenice, ma il taglio del nastro per il pubblico avverrà piazza del Duca a partire dalle ore 17 di giovedì 25 maggio. Si parte con energia fin dal primo giorno, che nella fascia serale ospiterà, alle 21.15 in piazza Roma, l’appuntamento con un grande gioco interattivo intitolato “Il Quizzone della scienza”. Ospiti principali della prima serata il divulgatore Alberto Agliotti e l’attore Francesco Giorda, che tornano a calcare il palco di Fosforo dopo il successo dello scorso anno. La serata sarà incentrata sull’ambiente e sul mare, grazie anche alla partecipazione speciale della ricercatrice Stefania Gorbi dell’Università Politecnica delle Marche. L’unica regola? Vietato spegnere i cellulari!

Come da tradizione nel palco principale di piazza del Duca e nel nuovo palco sull’erba nel vallato della Rocca Roveresca si alterneranno numerosi performer italiani, sui quali spicca la partecipazione internazionale di due ragazzi turchi, Onur Berk Arslanoglu e Ahmet Serkan AKA, oltre che quella del re della scienza di strada: Davide Price, direttamente dal dal Regno Unito, ci strabilierà con uno spettacolo dal titolo Science Busking.

C’è ancora qualche posto disponibile per la mostra “One Earth, One Health” che lancia il tema della tredicesima edizione, cioè quello di un mondo che deve tener conto contemporaneamente del benessere umano, animale e delle piante per sperare di migliorare dal punto di vista della sanità locale e globale.

Tutti gli spettacoli e gli incontri sono gratuiti, a fruizione libera e senza prenotazione. Per la prenotazione della mostra e dei laboratori, dedicati soprattutto a ragazzi e ragazze di varie età, e la consultazione del programma vai su www.fosforoscienza.it oppure qui per la brochure dell’evento.