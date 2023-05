“Che impresa essere donna”, il libro presentato a Marzocca Nella frazione di Senigallia incontro con Gianluca Goffi

Venerdi 26 maggio, ore 21, verrà presentato il libro di Gianluca Goffi:”Che Impresa Essere Donna”.

Il volume svolge un’indagine sugli squilibri che ritardano ancora la piena partecipazione femminile ai percorsi lavorativi e imprenditoriali, in un’era in cui le nuove tecnologie hanno innescato nuove dinamiche nei percorsi di generazioni del valore. Circa 800 sono state le donne marchigiane occupate che hanno risposto a domande sui loro percorsi lavorativi, la vita familiare e domestica, la cura dei figli, l’assistenza degli anziani.

Tutti aspetti che sono risultati fondamentali per decidere il tipo di partecipazione di mercato del lavoro a quale forma di impresa realizzare per dare espressione alla convinzione che il lavoro dà autonomia, riconoscimento, sviluppo di sé in relazione agli altri: quello delle donne porta altro lavoro a donne e uomini in un circuito virtuoso di valorizzazione di risorse culturali e sociali, oltre che economiche. Il libro si propone di dare risposte e indicazioni concrete per le policy in grado di valorizzare risorse nascoste, conoscenze inespresse, propensioni da dispiegare.

GIANLUCA GOFFI ha conseguito due dottorati di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università delle Marche e in Economia e Management presso L’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Funzionario presso il Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione della Regione Marche, attualmente sta svolgendo un assegno di ricerca presso la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano. Ha pubblicato vari libri e articoli scientifici in riviste economiche internazionali su turismo sostenibile, destination management, competitività di impresa e destinazioni turistiche, economia regionale.

