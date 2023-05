Progetto Adriatic Plastic Free a Senigallia, premiati gli studenti Alla Rotonda a mare

Si è svolta presso la Rotonda a Mare di Senigallia, la cerimonia di premiazione degli elaborati prodotti dalle classi che hanno partecipato all’iniziativa pensata e realizzata dal Rotary Club Senigallia denominata “Adriatic Plastic Free”.

Il riconoscimento ai migliori lavori realizzati dai giovani studenti, rappresenta il momento finale di un ampio progetto del Rotary Club Senigallia iniziato la scorsa estate con la donazione al porto cittadino di un dispositivo Seabin, capace di filtrare l’acqua depurandola da plastica e microplastica natante; si è poi svolta ad ottobre la raccolta di rifiuti di plastica lungo il litorale compreso fra la foce del Cesano e Marzocca a cui hanno partecipato circa 700 studenti degli Istituti Comprensivi Fagnani e Marchetti di Senigallia, Belardi di Marzocca e Nori de’ Nobili di Trecastelli; è quindi seguita nel mese di dicembre, presso il Teatro La Fenice, la conferenza agli studenti e alla cittadinanza tenuta dal Prof. Roberto Danovaro – Professore Ordinario di Ecologia presso l’Università Politecnica delle Marche.

Dopo il benvenuto del presidente Giovanni Consalvo Traina, l’Assessore Gabriele Cameruccio, in rappresentanza del Sindaco Massimo Olivetti, ha portato i saluti ed il ringraziamento dell’intera Amministrazione al Rotary per un’iniziativa che è riuscita a coinvolgere così tanti giovani con l’obiettivo di sviluppare una coscienza rivolta alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del nostro habitat naturale.

Alla presenza di numerosi alunni accompagnati dai docenti e delle Prof.sse Laura Fagioli, Paola Filipponi e Adriana Alejandra Siena quali Dirigenti Scolastici rispettivamente degli Istituti Comprensivi Belardi e Marchetti di Senigallia e Nori de’ Nobili di Trecastelli, il presidente Consalvo Traina, affiancato dalla presidente del locale Rotaract club Veronica Crognaletti, ha proclamato il 1° e 2° classificato – sia per le scuole primarie che per le scuole secondarie di primo grado – a ciascuno dei quali è stata assegnata una dotazione di libri insieme ad un buono spesa da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.