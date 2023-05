La squadra di baseball 5 della Mercantini alle finali nazionali dei campionati studenteschi I ragazzi dell'I.C. Giacomelli di Senigallia in Abruzzo in qualità di campioni regionali delle Marche

È in viaggio verso la costa Teramana la squadra di Baseball 5 della scuola secondaria “Mercantini” dell’IC Giacomelli.

Uno sport mai praticato prima e conosciuto a scuola, ma che sta regalando grandi soddisfazioni ai ragazzi convocati.

Dopo la vittoria alle finali regionali, i ragazzi dell’Istituto sono pronti non solo ad onorare la nostra Scuola ma i colori della Regione Marche.

Si tratta di un grande momento di sport: dal 22 al 26 i ragazzi saranno ospitati nella costa teramana dove vivranno momenti di sport e festa insieme a tutte le rappresentative delle altre regioni.

Al link https://sites.google.com/view/festa-nazionale-dello-sport-23 si può conoscere l’evento.

Già grande l’orgoglio per il risultato raggiunto, ma ora a tifare per i ragazzi del baseball 5 dell’IC Giacomelli non sarà solo il nostro Istituto ma l’intera regione Marche.

Buona esperienza ai ragazzi! La Mercantini e tutto l’IC Giacomelli fanno il tifo per voi!