Prosegue con successo la “Biennale di Senigallia Città della Fotografia” Sabato 20 maggio giornata conclusiva ricca di incontri ed eventi

La giornata di venerdì 19 maggio è iniziata con l’emozionante racconto di Solange Brand, unica testimone diretta dei cambiamenti epocali in Cina nel 1966.

Il secondo appuntamento ha invece visto la presentazione del progetto “Camere con vista”, finanziato da Strategia Fotografia, curato da Cristiana Colli e realizzato in collaborazione con la Direzione Musei Marche e L’ICCD. Parterre internazionale per il pomeriggio alla Rotonda con i direttori delle fondazioni Shapiro, Morath, Doisneau e Giacomelli.

Il programma, sabato 20 maggio, si caratterizza per la presenza di due conferenze storiche legate alla città di Senigallia. In apertura, a San Rocco alle 9,00 una conversazione di Enzo Carli su Gemmy Tarini, segue Leonardo Badioli, alle 10,15, che ci parlerà del Marchese Giovanni Eroli di Narni, un fotografo, senza fotografie. La mattinata si conclude con un incontro dedicato al collezionismo, quello giovane e Pop, descritto da Vittoria Mainoldi e Maurizio Guidoni alle ore 11,15 a San Rocco. Dalle 9 alle 12 continua la Fiera per collezionisti e amatori al Foro Annonario.

Nel pomeriggio, alle 15 verrà presentato il progetto appositamente pensato da Paolo Ventura per Senigallia, una serie di opere che verranno esposte, a partire dalla seconda metà di giugno, presso il Palazzo del Duca.

Si andrà poi alla Rotonda a Mare con il collezionismo, dove alle 16,00 si parlerà di storia del collezionismo con Serge e Céleste Plantureux. Il collezionismo, visto però dagli occhi di un artista, sarà anche il tema dell’incontro con Maurizio Galimberti alla Rotonda alle 17, mentre nello stesso luogo alle 17,40, Paolo Ludovici parlerà degli aspetti fiscali e normativi del collezionismo. Il pomeriggio si concluderà alle 18.20 con Simona Guerra che racconterà la prima fotografa delle Marche, nata proprio a Senigallia: Maria Spes Bartoli.

La giornata si concluderà alle 21 con la presentazione dei progetti del Concorso La Muta, presso la Rotonda a Mare, in compagnia dell’Atelier 41.

Tutti gli incontri e gli workshop saranno gratuiti, mentre le mostre seguiranno le regolari tariffe di ingresso dei musei che le ospitano.

Gli appuntamenti saranno in lingua originale e saranno tutti tradotti simultaneamente. Chi decidesse di partecipare dovrà quindi portare il proprio smartphone collegato a ZOOM e i propri auricolari, all’inizio dell’incontro, il personale di sala fornirà le istruzioni per accedere alla traduzione in italiano.

I posti sono limitati, per garantire il miglior servizio vi preghiamo quindi di prenotare il vostro posto segnalando il giorno e il titolo della conferenza con una mail a circuitomuseale@comune.senigallia.an.it non oltre il giorno precedente alla conferenza.