Istituti Superiori di Chiaravalle e Senigallia protagonisti per il progetto D.EM.E.T.R.A. Svolte le finali ad Ancona, vince il Podesti Calzecchi Onesti, secondi e terzi studenti del Corinaldesi Padovano

97 Letture Associazioni

Bellissima mattinata ad Ancona presso l’Aula magna della facoltà di Agraria per i finalisti del progetto D.EM.E.T.R.A., destinato agli studenti di alcune scuole superiori per costruire il proprio futuro e partecipare a un concorso che premia le idee imprenditoriali in erba.

Giovedì mattina 18 maggio, a conclusione del progetto Demetra, 53 studenti, suddivisi in 13 team, hanno presentato alla giuria di esperti la loro idea di impresa. I giovani, tutti iscritti all’IIS Podesti Calzecchi Onesti di Chiaravalle e all’IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia, hanno messo in campo le competenze e gli strumenti acquisiti durante il percorso formativo, ma anche gli spunti suggeriti dagli incontri in classe con i giovani imprenditori del territorio e le ispirazioni ricevute dalle visite nelle aziende, con una grande attenzione alla sostenibilità, all’ecologia e agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Durante il cosiddetto “elevator pitch”, un breve discorso di presentazione della durata di due minuti, i team si sono trovati a raccontare al pubblico dell’aula magna il loro progetto, senza usare presentazioni né immagini. Per niente facile, in così poco tempo, riassumere tutto davanti a una giuria, che ha poi selezionato le tre squadre finaliste e ha decretato la classifica.

Al primo posto il progetto “Harmony design” (arredi per ufficio ecosostenibili, artigianali e su misura per il benessere personale) di Marco Scarpiello, Viviana del Nobile, Salvatore Carbone e Filippo Santoni dell’IIS Podesti Calzecchi Onesti; al secondo posto “Papery” (riciclo della carta per la creazione di articoli unici made in Italy) di Fatime Dzemoska, Maria Luchetta, Alex Mancini e Pina Zani dell’IIS Corinaldesi Padovano; al terzo posto del podio “Suits” (noleggio di abiti e accessori per cerimonie o eventi importanti) di Marco Seri, Alessia Giulietti, Riccardo Pinto, Tommaso Petrucci, Emma Longarini sempre dell’IIS Corinaldesi Padovano.

Tra i parametri del voto la chiarezza dei contenuti, la coerenza dell’idea progettuale e la costruzione dell’idea di business, la capacità espositiva e di realizzazione del documento presentato, la realizzabilità dell’idea imprenditoriale e l’impatto e la sostenibilità del progetto. Una bella soddisfazione anche per le aziende del territorio coinvolte, tutte le mese di aprile, a presentare la propria realtà ai ragazzi: Namirial, Pierpaoli, Fiorini Packaging, Loccioni e La Terra e il Cielo.

Il progetto D.EM.E.T.R.A., finanziato nell’ambito del bando Conc.Im.O. della Regione Marche Politiche giovanili e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, ha come partner l’associazione culturale Next, la cooperativa Undicesimaora, l’associazione Il seme e Fondazione Caritas Senigallia con la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche. L’obiettivo dell’iniziativa era stimolare i giovani partecipanti a farsi protagonisti attraverso la creazione di un’idea imprenditoriale di impatto sulla comunità.