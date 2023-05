Emergenza maltempo, il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica "Da anni si denuncia l'assenza di un piano di prevenzione dei dissesti idrogeologici in Italia"

Sulla grave situazione che sta interessando in queste ore diverse zone delle Marche il Codacons ha presentato mercoledì 17 maggio un esposto alla Procura della Repubblica di Ancona in cui chiama in causa le responsabilità di istituzioni ed enti locali.