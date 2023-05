Appartamenti inesistenti in affitto a Senigallia: 28enne denunciato per truffa I Carabinieri di Marzocca, su segnalazione della vittima, hanno identificato l'autore del raggiro

I Carabinieri della stazione di Marzocca di Senigallia hanno denunciato un 28enne residente in Sicilia per truffa. Si tratta di un episodio di raggiro legato ad appartamenti in affitto a Senigallia.

La vittima della truffa, rivoltasi ai militari, aveva messo un annuncio su subito.it per chiedere la disponibilità di un appartamento da prendere in affitto.

Era stato contattato da un uomo che gli aveva proposto un appartamento che doveva trovarsi in viale IV Novembre a Senigallia, al prezzo mensile di 460 euro. Aveva chiesto un anticipo di 300 euro per bloccarlo e la controparte, in buona fede, ha pagato la somma di anticipo.

Poi però si è accorto che l’appartamento in realtà non esisteva e ha capito di essere stato truffato. Ha cercato di recuperare la somma dal truffatore ma non è riuscito più a contattarlo, quindi ha presentato denuncia. Le indagini hanno consentito di identificare il truffatore che è risultato essere il 28enne siciliano, che ha già precedenti per reati dello stesso tipo.