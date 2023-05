Al via gli Eco-Weekend e le nuove Escape Wood promossi da Fosforo L'appuntamento inaugurale è fissato per domenica 14 maggio presso il Boscomio

152 Letture Associazioni

Un’idea alternativa per trascorrere una giornata o un fine settimana intelligente e in mezzo alla natura? Gli eco-weekend! Organizzati da Fosforo – La festa della scienza in collaborazione con Next, Fondazione Caritas Senigallia, Sena Nova e Università di Camerino, e con il sostegno di Fondazione Cariverona all’interno del progetto LINFA, gli eco-weekend sono eventi gratuiti con accesso libero dedicati a chi vuole conoscere da vicino il mondo della natura. Adatti a giovani, famiglie e persone rispettose degli altri e dell’ambiente e amanti di uno stile di vita sostenibile.

Il primo appuntamento sarà domenica 14 maggio, dalle ore 10 alle 13, a Boscomio, in Strada delle Saline di Senigallia. Il titolo della mattinata è “Questo non è l’aglio di popoli”: ai presenti saranno distribuite preziose teste di aglio coltivato a Popoli, in terra abruzzese, le cui proprietà benefiche sono tutte da scoprire. Non finisce qui: tra i traguardi possibili di LINFA c’è quello di immaginare il verde pubblico e definire il parco che vogliamo, anche attraverso l’Escape wood. Si tratta di una forma di turismo esperienziale a metà tra natura, cultura e digitale, che prevede giochi interattivi e la risoluzione di curiosi enigmi a tema ambientale. È sufficiente formare la propria squadra, addentrarsi nel bosco e scoprire il segreto che si cela nel verde!

Appuntamento successivo quello di Fosforo – La festa della scienza, che torna nel centro di Senigallia nella sua XIII edizione dal 25 al 28 maggio con quattro giorni di eventi di scienza aperti a tutti e con accesso libero, per promuovere la passione per la scienza.

LINFA è un progetto che vuole costruire una comunità attraverso una progettazione partecipata nell’ottica di una rigenerazione ambientale e sociale. Il progetto investe due parchi della città: Bosco Mio e il Parco della Cesanella. L’idea di fondo nasce da una rete territoriale che mescola pubblico e privato, eccellenze universitarie, enti del terzo settore, associazioni giovanili e culturali, la cui sinergia è fondamentale per la generazione di impatto sociale. Tutto questo vuole motivare e orientare giovani e cittadinanza a una partecipazione attiva, una sorta di nuova linfa che riveli il suo interesse per le tematiche ambientali, la tutela del verde pubblico e dei suoi ecosistemi naturali. In questo modo ognuno di noi potrà diventare protagonista e progettista, non solo un semplice utilizzatore degli spazi dedicati al verde pubblico.

Per iscriversi e giocare alle varie tipologie di Escape Wood basta andare sul sito: www.fosforoscienza.it

da: Fosforo