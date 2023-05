Una storica Prima Categoria per il Senigallia Calcio Mai la società era arrivata così in alto

90 Letture Sport

Storico traguardo per il Senigallia Calcio che sabato scorso 6 maggio battendo 4-2 in casa il Cuccurano nell’ultima di campionato, davanti a ben 400 spettatori, ha conquistato la promozione in Prima Categoria.



Al culmine di alcune stagioni da protagonista, l’Aesse sbarca dunque in una categoria dove non era mai stata nella sua storia, iniziata nel 1988.

La società era sempre stata tra la Terza e, ormai da anni, la Seconda Categoria.

Una grande soddisfazione per un club che ha raggiunto risultati invidiabili negli ultimi anni anche col proprio settore giovanile, diventato ormai uno dei più importanti della Regione Marche.