Premio di poesia Euterpe, premiazioni a Senigallia Il 14 maggio

341 Letture Associazioni

Si terrà domenica 14 maggio a partire dalle ore 16:30 la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, ideato e presieduto da Lorenzo Spurio e organizzato dall’Associazione Culturale Euterpe APS di Jesi.

L’iniziativa si terrà presso l’Auditorium San Rocco nella centrale Piazza Garibaldi a Senigallia (Ancona).

Dopo i saluti introduttivi degli organizzatori si avvicenderanno i saluti istituzionali da parte di Riccardo Pizzi (Vice sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Senigallia) e di Luca Polita (Presidente del Consiglio Comunale di Jesi). Interverrà la poetessa e giornalista Michela Zanarella in virtù della sua carica di Presidente di Giuria del Premio che relazionerà in merito alla composizione di giuria, all’organizzazione nelle varie sezioni del premio e all’adesione che questa edizione del Premio – la undicesima – ha visto.

A patrocinare l’intera manifestazione sono state la Regione Marche, l’Assemblea Legislativa della Regione Marche, la Provincia di Ancona, i Comuni di Jesi, Ancona e Senigallia unitamente all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Come avvenuto negli anni precedenti il Premio ha visto la collaborazione di vari enti culturali esterni: il Movimento Internazionale Donne e Poesia di Bari, il Centro Studi “Sara Valesio” di Bologna, il Centro Culturale “Vittoriano Esposito” di Avezzano (AQ), la Consulta Giovanile di Bonorva (SS), il Club Unesco di Cerignola (FG), l’Associazione L’Oceano nell’anima di Bari, l’Associazione Le Ragunanze di Roma, l’Associazione Africa Solidarietà Onlus di Arcore (MB), l’Associazione Siciliana Arte e Scienza di Messina, l’Associazione Il Faro di Cologna Spiaggia (TE), Wiki poesia – Enciclopedia poetica della poesia, la rivista Il Graffio.

Come consuetudine del Premio verranno conferiti dei Premi speciali fuori concorso. Il Premio alla Carriera verrà conferito a Nadia Cavalera (Galatone, 1950) dal 1988 residente a Modena. Poeta, giornalista e saggista, scrittora, traduttora, curatrice di antologie, artista visiva e performer, ha realizzato opere verbo-visive e cataloghi dedicati al Superrealismo, allegorica definizione della sua peculiare speculazione poetica. Nel 1988 a Brindisi ha fondato la rivista «Gheminga» da cui nel 1990 è nato, con Edoardo Sanguineti, «Bollettario», quadrimestrale di scrittura e critica, pubblicato per venti anni dal 1990 al 2010. Ha pubblicato vari volumi di poesia sperimentale spesso in connubio con le arti figurative e anche libri di narrativa, oltre alla saggistica i cui contributi pubblicati nel corso degli anni sono confluiti nel volume Corso Canalchiaro 26 (2010).

Due i premi alla memoria conferiti in questa edizione del Premio: il primo a Giuseppe Giovanni Battaglia (1951-1995) di Aliminusa (Palermo), autore che esordì con la poesia dialettale (La terra vascia del 1969 prefata dal grande bagherese Ignazio Buttitta e La piccola valle di Alì del 1972) per approdare poi a una poetica levigata ed evocativa frutto di un lavorìo interiore e di una spiccata propensione all’autoanalisi e all’introspezione.

L’altro premio alla memoria verrà conferito ad Arnaldo Ederle (1936-2019) di Verona, prolifico poeta, saggista, professore universitario e traduttore noto per opere quali Il fiore d’Ofelia (1984), Arcipelaghi (2002) e Poemetti per Negrura (2013).

Il Presidente del Premio darà lettura alle motivazione di conferimento dei Premi speciali mentre l’attore e dicitore Mauro Pierfederici darà lettura alle opere risultate vincitrici dei primi premi e dei premi speciali.

La serata sarà arricchita dagli interventi musicali alla chitarra del Maestro Massimo Agostinelli e da quelli al violino di Valentina Rossini e alla viola di Riccardo Lunardi.

INFO: www.associazioneeuterpe.com

ass.culturale.euterpe@gmail.com