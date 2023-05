Turismo, le opportunità per rilanciare imprese alberghiere. Forum BCC Fano – Afimpresa Alla vigilia della stagione estiva, analizzati a Senigallia strumenti finanziari e di consulenza aziendale utili a sostenere il comparto

Pianificazione e programmazione dei fondi destinati al comparto alberghiero, finanziamenti agevolati, gestione innovativa e sicura di incassi e pagamenti, l’approccio alla nuova regolamentazione europea EBA (Autorità bancaria europea) e gli effetti sulle aziende del turismo.

Sono i principali temi approfonditi qualche giorno fa all’Hotel City a Senigallia nell’ambito del forum “Rilanciare l’impresa alberghiera, le opportunità e i servizi offerti da BCC Fano a supporto degli albergatori”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Alberghi e Turismo di Senigallia in collaborazione con l’istituto di credito fanese – radicato da oltre vent’anni nel territorio senigalliese – e i consulenti aziendali di Afimpresa, ha offerto agli imprenditori turistici presenti un quadro di riferimento per sfruttare al meglio le opportunità riservate al comparto.

Ai saluti istituzionali del presidente dell’Associazione Alberghi e Turismo di Senigallia Marco Manfredi sono seguite le relazioni tecniche, a cominciare da quella del responsabile area mercato BCC Fano Marco Rossi che ha declinato la solidità degli ultimi dati di bilancio – 5,9 milioni di utile d’esercizio, 102 milioni di patrimonio netto, 105 milioni di fondi propri e CET1 al 28,5% – che rafforzano il ruolo di una banca territoriale e baricentrica nel nord delle Marche e eccellente intermediario negli ambiti finanziario, economico e di valori. Un istituto, tra l’altro, specializzato in servizi di consulenza fondi PNRR, assicurazione sul credito, quotazione fondi green ESG e consulenza specialistica per le imprese.

Giacomo Mei, responsabile Imprese e Estero BCC Fano, ha approfondito i temi della pianificazione e programmazione dei fondi a disposizione delle imprese alberghiere nell’ambito del fondo di garanzia MCC – Mediocredito Centrale – sezione Speciale Turismo (Misura M1C3, PNRR) e dell’utilizzo della finanza ordinaria a supporto della finanza agevolata.

Altro argomento ormai funzionale a tutte le imprese, con particolare riguardo a quelle del turismo, è l’innovative payment. Della gestione degli incassi e pagamenti tra innovazione, rischi e opportunità ha parlato Matteo Rondina, responsabile Retail e Marketing BCC Fano: alla luce dei dati dell’osservatorio innovative payments del Politecnico di Milano, il valore dei pagamenti digitali in Italia nel 2022 è in crescita e ha raggiunto quota 397 miliardi di euro (+18% rispetto al 2021); il contante rappresenta il 44% del transato, mentre le transazioni con carta o addebito su conto corrente sono a quota 40% del valore.

L’incontro, coordinato dal finanzialista di Afimpresa Corrado Solofra, si è poi concluso con le analisi dei finanzialisti di Afimpresa Roberto Fioretti e Massimiliano Martello sui vincoli della nuova regolamentazione bancaria EBA (Autorità bancaria europea), gli effetti sulle imprese alberghiere, le strategie e la cultura finanziaria degli albergatori.

“Obiettivo dell’incontro, promosso proprio alla vigilia della partenza della stagione turistica, era offrire informazioni e strumenti utili agli operatori economici del turismo di Senigallia – ha osservato il Direttore generale BCC Fano Giacomo Falcioni – realtà a forte vocazione turistica in cui la banca è presente con ottimi risultati da oltre vent’anni. Il turismo è certamente fra i settori chiave della Regione Marche e sostenerlo con strumenti ad hoc, soprattutto nella fase di ripresa post-pandemica, è fondamentale per creare valore nel territorio. In questo quadro la collaborazione fra i consulenti Afimpresa e BCC Fano è strategica per supportare il desiderio di crescita e sviluppo degli operatori turistici locali”.

