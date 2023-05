Un successo a Senigallia la due giorni di orienteering In centinaia hanno partecipato

175 Letture Associazioni

Nella mattinata del 30 aprile 2023 si è conclusa la due giorni di orienteering organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Picchio Verde” (Federazione Italiana Sport Orientamento – delegazione Marche) e patrocinata dalla Regione Marche, dall’Assemblea Legislativa, dai Comuni di Senigallia, di Ancona e di Ostra.



Hanno partecipato alla manifestazione 277 atleti provenienti da tutta Europa ma non solo anche da altre parti del mondo come ad esempio Israele, e da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, i quali si sono sfidati in percorsi con diversi gradi di difficoltà a seconda della categoria di gara.

La stessa è stata arricchita dai trasporti gratuiti. Grande è stato lo scalpore quando i concorrenti si sono visti arrivare il treno a Senigallia, di Trenitalia con la scritta “Amore Infinito”, che è stata di buon auspicio proprio per questo tipo di evento che vede nell’orienteering una disciplina in grado di puntare non solo sulle potenzialità del singolo ma anche sulla condivisione, l’amicizia e l’amore per il diverso.

Le sfide sono state molteplici tra cui il Campionato Italiano Sordi, il Campionato scuole regionali e le gare di Trail-O, aperte anche ai disabili fisici, i quali si sono trovati a competere con gli abili concorrendo per lo stesso titolo.

E non può rimanere inosservata la presenza a Senigallia di un centinaio di cittadini locali i quali si sono cimentati in una corsa/passeggiata ludico motoria aperta a tutti la quale ha visto la partecipazione anche di una nota associazione locale “La Fabbrica dei Sogni”, che ha portato con se una ventina di persone tra disabili e accompagnatori.

Mappe differenziate e di difficoltà variabile (legata all’età e al livello dei partecipanti) hanno fatto correre freneticamente decine e decine di atleti di tutte le età per le strade e i parchi, determinati a concludere la loro gara nel minor tempo possibile.

Al termine delle tre gare, si sono svolte le premiazioni a Senigallia. L’Assessore Regionale allo Sport Chiara Biondi, il Sindaco Massimo Olivetti, il Vice Sindaco ed Assessore allo Sport Riccardo Pizzi, il presidente regionale del CONI Fabio Luna, il vice presidente del CIP regionale Roberto Novelli e Matteo Dini Presidente della Picchio Verde Asd e Delegato FISO-Marche hanno consegnato i premi divisi per categorie, messi in palio da numerosi sponsor locali: Fiorini Packaging, NetoIp, NaturaSì Senigallia, Amaro Canaja, Emme Diciotto, Cantina Mezzanotte, Patats Nana, Birrificio Oltremondo, Cioccolateria MIV, Azienda Agricola Mansanta, Frantoio Livieri Lambero, pasta Girolomoni, prosecco Rocca dei Forti, Dechatlon, il Marchigiano Tipico.

Di grande importanza è stata la collaborazione tra l’Ufficio Sport di Senigallia e gli studenti e i professori dell’IIS Panzini di Senigallia che hanno fatto parte dello staff della manifestazione e hanno curato l’accoglienza e presidiato il terreno di gara in tutti e tre i Comuni.

Il MOOD 2023 – Marche Orienteering Outdoor Days, è stata una preziosa occasione per far conoscere, attraverso lo sport, il territorio della Regione Marche da un punto di vista meno usuale e non legato solo al turismo estivo.

Dagli

Organizzatori