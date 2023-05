Ginnastica ritmica: Polisportiva Senigallia a podio in Serie D e non solo…. Soddisfazioni anche dalla Performer Cup alla fase interregionale

Sabato 29 aprile presso il Palasport di Cuccurano di Fano si è svolta la seconda prova del campionato Silver di Serie D valevole per la qualificazione al campionato nazionale che si svolgerà a Rimini il prossimo giugno.

Per la Polisportiva Senigallia è scesa in pedana la squadra composta da ginnaste veterane, per la categoria LD Open che si è fatta valere conquistando un prestigioso 3° posto regionale e classificandosi quindi alla fase successiva.

Le ginnaste componenti la squadra sono:

Abbrugiati Martina che ha eseguito l’esercizio a corpo libero di squadra

Cesaretti Ginevra che ha eseguito l’esercizio a corpo libero di squadra

Tombesi Letizia facente parte del corpo libero di squadra e completando l’esercizio in successione al nastro

Volpini Camilla che oltre al corpo libero di squadra completa l’esercizio in successione alla palla

Bolognini Benedetta che completa la squadra al corpo libero ed esegue l’esercizio individuale al cerchio.

Questa gara di rappresentativa vede sommare i punteggi delle tre esecuzioni per formare il punteggio totale di squadra che ha sottolineato e confermato il risultato positivo raggiunto dalle ginnaste.

Domenica 30 aprile le ginnaste del settore agonistico hanno cambiato location eseguendo i loro esercizi alla Performer Cup al Teatro La Fenice che ha visto svolgersi la fase interregionale con talenti provenienti dalle Marche e dall’Emilia Romagna. Una giuria di tutto rispetto ha decretato il podio interamente composto dalle ginnaste senigalliesi.

Classe 12-15 anni categoria B:

1° classificata Tarsi Aurora

2° classificata Zuares Dalila

3° classificata Rocchetti Irene

Classe 12-15 anni categoria A:

1° classificata Ceccolini Chiara

2° classificata Bellucci Esmeralda

3° classificata Ferretti Rebecca

Risultato che sottolinea il lavoro svolto dalla società sportiva Polisportiva Senigallia sezione ginnastica ritmica che prosegue imperterrita il suo lavoro per far crescere le proprie ginnaste sotto vari aspetti.