Aperture straordinarie per il lungo ponte del 25 Aprile per il Circuito Museale di Senigallia Numerose iniziative animeranno i luoghi della cultura e dell'arte

Numerose iniziative culturali e artistiche animeranno la città di Senigallia nel corso del lungo ponte del 25 Aprile. Un percorso che si snoda dall’antichità all’arte contemporanea, dalla città alla campagna.

Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera resteranno aperti, oltre il consueto orario dal giovedì alla domenica, anche lunedì 24 e martedì 25, sempre dalle 15 alle 20.

Palazzo del Duca è la sede della mostra permanente dedicata al fotografo Mario Giacomelli, uno degli artisti più importanti del Novecento che ha saputo rendere immortale la città di Senigallia con i suoi scatti rivoluzionari. Nello stesso Palazzo è poi ospitata la mostra “Sounds of silence” dedicata alla fotografa Sue Park, nata in Corea del Sud e nota per gli incredibili scatti naturalistici realizzati attorno al mondo. Recentemente riaperto lo spazio Visionaria, nelle sale Carlo Emanuele Bugatti è ospitata la mostra Ambienti che raccoglie un centinaio di opere grafiche di importanti maestri del ‘900 sul tema della natura. Nella stessa sala sarà visitabile anche l’installazione Italia Riciclata di Michelangelo Pistoletto. Mentre le mostre al piano superiore sono con ingresso a pagamento, quest’ultima è a ingresso libero e l’accesso è da via Marchetti. (info www.feelsenigallia.it)

Palazzetto Baviera ospita la mostra dedicata a Eugenio Miccini, artista noto per aver dato vita alla poesia visiva, che assieme al Musinf ha organizzato a Senigallia eventi artistici di alto valore culturale. Questa mostra che rimarrà aperta fino al 25 aprile raccoglie numerose opere che l’artista toscano negli anni ’80 ha donato alla Città di Senigallia. Nello stesso luogo è anche ospitata la mostra pittorica di Pablo T, pittore considerato dalle riviste d’arte asiatiche come l’inventore dell’astrattismo extrasensoriale. Palazzetto Baviera è poi la sede dei magnifici soffitti a stucco realizzati da Federico Brandani, un autentico capolavoro che racconta la storia dell’umanità tra mito e religione, fino alla storia antica. (info www.feelsenigallia.it).

La Rocca Roveresca ospita l’esposizione “Chi ha paura del suo riflesso? Una giornata con Charles Baudelaire”, un indagine interattiva che parte dalle prime fotografie e tenta di rintracciare i segni di decadimento all’interno delle foto. Sabato 22 aprile alle ore 17, presso la Rocca Roveresca di Senigallia, si terrà la conferenza dal titolo “La tutela della biodiversità della Regione marche. Mitigazione ai cambiamenti climatici”, a cura del Dott. Jacopo Angelini, Responsabile del settore biodiversità del WWF-Marche.

A pochi chilometri da Senigallia, il Museo di Storia della Mezzadria ‘Sergio Anselmi’, che racconta attraverso oggetti e immagini le nostre origini rurali, rimarrà aperto giovedì dalle 9 alle 12, venerdì, sabato, domenica e martedì 25 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 (lunedì 24 rimarrà chiuso). L’ingresso è gratuito. (info www.feelsenigallia.it).

La Pinacoteca Diocesana, in cui oltre alla collezione sarà possibile visitare la splendida pala di Pietro Perugino sarà aperta il sabato, la domenica, lunedì e martedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX sarà aperto sabato e lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’ingresso alle due strutture è gratuito.