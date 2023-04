Senigallia: Rotafarm – Una mattina in fattoria Domenica 23 aprile l'evento organizzato dal Rotaract Club

Il Rotaract Club Senigallia è lieto di invitarvi al suo prossimo evento: ROTAFARM – Una mattina in fattoria che si svolgerà Domenica 23 aprile dalle ore 10:00 presso la Fattoria Didattica dei Conti a Scapezzano di Senigallia.

Immersa nella campagna marchigiana, a pochi chilometri da Senigallia esiste infatti uno spazio magico, dove manualità, creatività e natura si fondono per dare vita ad una fantastica realtà. L’evento si basa sul Service Divulgativo Distrettuale WE LOVE THE EARTH che si pone come focus l’ecosostenibilità e la cura e salvaguardia dell’ambiente!

L’obiettivo della giornata è quello di creare delle occasioni di contatto tra ambiente agricolo e consumatori, in particolare tra i giovani, divulgare le tematiche dell’educazione alimentare e i percorsi degli alimenti dal campo alla tavola, riuscire a far conoscere il lavoro dell’agricoltore, valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, più attenzione per la tutela ambientale, promuovere una cultura alimentare basata su scelte ben ponderate, con il rispetto ambientale.

Potrete scegliere tra due pacchetti:

Pacchetto FIENILE al costo di 20 €:

Presentazione azienda e percorso sensoriale in fattoria

Pausa pranzo con panino / piadina + bibita (a scelta sul posto) sotto l’ombra dei secolari ulivi

Pacchetto RANCH al costo di 25 €:

Attività extra: laboratorio del burro fatto in casa + assaggio sul pane

Il ricavato verrà devoluto ai Service del Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria).

Per garantire una buona organizzazione dell’evento, chiediamo cortesemente di prenotarsi entro mercoledì 19 aprile. Per prenotazioni ed ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti contatti: rotaractclubsenigallia@gmail.com | Presidente Veronica Crognaletti, 3409835173

Vi aspettiamo numerosi!