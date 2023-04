All’AUSER Senigallia via a stage per studenti con trasporto sociale e scuola di smartphone Classi quarte degli Istituti Superiori della città coinvolte nel progetto "Volontariamente"

Anche quest’anno l’Associazione di Volontariato AUSER Senigallia ha aderito al progetto “Volontariamente” promosso dal Centro Servizi Volontariato Marche e dedicato agli studenti delle classi quarte degli Istituti Superiori della città.

Come per gli anni passati gli studenti faranno un’esperienza a contatto con i volontari dell’Auser sia nel trasporto socio-assistenziale sia cimentandosi come insegnanti sull’uso dello smartphone.

Dopo la positiva ed apprezzata esperienza dello scorso anno, anche quest’anno gli studenti diventeranno per un giorno insegnanti di smartphone nei confronti dei volontari e soci AUSER, quasi tutti over 65, poco avezzi alle nuove tendenze tecnologiche e ai “social”.

Inoltre per un giorno saliranno sui pulmini insieme ai volontari e diventeranno accompagnatori per gli anziani trasportati nei vari presidi sanitari cittadini, tra i quali anche il centro diurno per malati di Alzheimer “il Granaio” presso l’Opera Pia.

Altri studenti invece faranno un po’ di compagnia agli ospiti della casa protetta per anziani “Fondazione Città di Senigallia”.

Un ulteriore vero ed efficace scambio intergenerazionale per coinvolgere le nuove generazioni a favore degli anziani e avvicinarli al mondo del volontariato. Progetti che l’Associazione AUSER sta portando avanti da diversi anni anche a favore della terza età per un invecchiamento attivo e partecipato.

Per informazioni cell. 3313694943 oppure 3289081287

da AUSER Senigallia