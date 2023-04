Ottimi risultati a Ravenna per le atlete della Polisportiva Senigallia Il 7 aprile scorso è andato in scena il primo Trofeo Silver Cup

Venerdì 7 Aprile presso il Palazzetto dello Sport di Ravenna, si è tenuto il primo Trofeo Silver Cup, organizzato dalla società sportiva Edera Ravenna e patrocinato dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Questa gara di ginnastica ritmica ha visto coinvolte le squadre di Serie D e di Insieme che parteciperanno alle prossime fasi regionali.

Per la Polisportiva Senigallia si sono presentate in pedana la Coppia LB2 formata dalle ginnaste Pettinari Eleonora e Mazzanti Elena che hanno eseguito un esercizio in coppia con i cerchi e che hanno conquistato un meritato 3° posto, facendo ben sperare per la prossima fase regionale.

Per la categoria Serie D LD Open si sono susseguite in pedana Cesaretti Ginevra, Abbrugiati Martina, Volpini Camilla e Tombesi Letizia che hanno iniziato la gara con l’ esercizio di squadra al corpo libero, ottenendo un punteggio di tutto rispetto; hanno poi proseguito come da programmi federali l’esercizio in successione palla- nastro rispettivamente le ginnaste Volpini Camilla e Tombesi Letizia, per poi finire con l’esercizio individuale al cerchio con Tarsi Aurora. La somma di questi tre esercizi hanno portato le ginnaste senigalliesi a salire sul secondo gradino del podio, completato da una squadra del Veneto e una dell’Emilia Romagna.

Un incontro amichevole interregionale che le ginnaste senigalliesi hanno utilizzato come prova pedana per le future gare regionali e nazionali.

Prossimo appuntamento in questo fine settimana per la squadra di Serie C che volerà a Catania per la 3° prova di campionato.