Incontro a Senigallia tra Giomarche e ICRREA Banca spa sulla normativa europea E.S.G. Riccardo Montesi (presidente associazione imprenditori) sostiene la scelta di una presenza capillare delle BCC sul territorio

Giomarche Associazione Imprenditori e ICCREA Banca spa (Istituto Centrale delle Casse Rurali e Artigiane delle Marche) presenti anche i dirigenti e direttori delle filiali sul territorio delle BCC di Pergola Corinaldo, Ostra, Morro d’Alba, Fano e Ostra Vetere si incontreranno venerdì 14 a Senigallia per un confronto sulla normativa comunitaria (in acronimo) E.S.G.

Tale normativa preoccupa in modo particolare le piccole e medie imprese, in quanto impone regole stringenti per verificare metodi di gestione aziendale, sostenibilità ambientale, economica, sociale ed energetica e che in molti casi modificherà il rapporto banca-impresa per investimenti sostenibili da destinare alla scelta di prodotti e sviluppo dell’attività.

Riccardo Montesi, presidente di Giomarche sostiene la scelta di ICCREA Banca spa per la presenza capillare delle BCC sul territorio dove Giomarche ha la maggiore presenza di associati.

Per ICCREA Banca spa interverrà la Dott.ssa Felicita De Marco responsabile “E.S.G. Strategy” del gruppo bancario Regionale.

