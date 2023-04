Intervista a Elena Campagnolo: cura di verde, fossi e arenili, animali in spiaggia, gemellaggi L'assessore del Comune di Senigallia risponde alle domande della Redazione e alle segnalazioni di alcuni lettori - VIDEO

Mercoledì 5 aprile, Senigallia Notizie ha incontrato Elena Campagnolo, assessore del Comune di Senigallia con delega ad ambiente, gestione del verde e gemellaggi, per un’intervista video che ha toccato molti punti delle attività di sua competenza, con domande da parte della Redazione di Senigallia Notizie e di alcuni lettori, che ci hanno sottoposto alcune segnalazioni.

Un’intervista che avrà certamente un seguito, dato che alcune domande, riferite alla stagione balneare che bussa alle porte, non hanno potuto avere risposta, dal momento che non sono ancora pronte ordinanze a vari livelli (regionale e comunale) riguardo ai calendari stagionali e alle varie regolamentazioni.



Ma il tema spiagge si è toccato diverse volte durante la chiacchierata con l’assessore Campagnolo: parlando della presenza di cani (anche durante la stagione balneare) e cavalli in spiaggia, passando poi alla pulizia degli arenili dai detriti spiaggiati ed eventuali ripercussioni sulle spese a bilancio, e della manifestazione Senigallia Beach Cross, che secondo quanto l’assessore ha annunciato, se si svolgerà ancora, cambierà sede.

Elena Campagnolo, è stata interpellata sull’argomento del decoro dei giardini pubblici e delle aiuole in cui risiedevano alberi ora rimossi e non ripiantumati, sullo stato dell’arte del parco cinofilo da realizzare in via Torino, sulle modalità dell’appalto per la cura e la manutenzione del verde pubblico e sulle modalità di pulizia dei fossi comunali, della quale si sta occupando il Consorzio di Bonifica delle Marche.

Con l’assessore Campagnolo si è parlato anche di dragaggio della foce del Misa e del Porto Della Rovere, della proposta di allungamento del molo di levante e delle iniziative che legano Senigallia ai Comuni gemellati di Lorrach, Sens e Chester, che insieme anche ad altre delegazioni, saranno in città tra fine giugno e inizio luglio per i Giochi della Gioventù del Gemellaggio.

Scoprirete tutte le risposte dell’assessore guardando e ascoltando l’intervista che trovate in questo articolo e sul canale YouTube di Senigallia Notizie.