“Astor, un secolo di tango” chiude la stagione di danza del teatro La Fenice Lo spettacolo del Balletto di Roma si svolgerà sabato 1° aprile a partire dalle ore 21.00

Sarà il Balletto di Roma diretto da Francesca Magnini a chiudere, con “Astor, un secolo di tango”, sabato 1 aprile al il Teatro La Fenice, la stagione di danza proposta da Comune e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche.

Nato dal concept di Luciano Carratoni su musica di Astor Piazzolla, “Astor” è un viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango nel centenario del grande compositore argentino (1921-1992): un “concerto di danza” in cui le musiche di Piazzolla, eseguite dal vivo dal bandonèon del virtuoso Mario Stefano Pietrodarchi, emergono come le vere protagoniste in una nuova armonia artistica danzata.

Interpreti i danzatori del Balletto di Roma con la regia di Carlos Branca e la coreografia Valerio Longo, gli arrangiamenti dei classici di Astori Piazzolla e le musiche originali Luca Salvadori, le luci di Carlo Cerri e i costumi Silvia Califano, lo spettacolo è prodotto con il contributo di Regione Lazio e Ministero della Cultura e con il patrocinio di Ambasciata della Repubblica Argentina.

“Astor” è un viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango in occasione del centenario di Astor Piazzolla. Nato dall’esigenza di comunicare tra culture, lingue e tradizioni diverse, il tango ci ricorda chi siamo, da dove veniamo e qual è stato il percorso che ha indissolubilmente unito umanità distanti in un comune “non luogo”, oltrepassando oceani e confini. Proprio il mare è il fil rouge che unisce o separa nuovi mondi e speranze: uno spazio immenso da attraversare dove si rischia di perdersi.

Informazioni e biglietti (I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro, con riduzioni per Soci COOP, under 25, over 65, Gruppi, Convenzioni, iscritti scuole danza) alla Biglietteria del Teatro La Fenice 071/7930842 e 335/1776042 fenicesenigallia.it info@fenicesenigallia.it e AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21.