Italia Nostra Senigallia organizza una gita culturale in Basilicata Iniziativa in programma dal 5 al 7 maggio

129 Letture Associazioni

La Basilicata è forse la regione meno conosciuta e tuttavia ricca di sorprese e luoghi suggestivi. Per questo l’associazione ITALIA NOSTRA di Senigallia ha deciso di dedicargli una gita di tre giorni, che si terrà il 5-6-7 maggio p. v.

L’itinerario prevede la visita ai luoghi più rappresentativi del ricco patrimonio culturale e paesaggistico della regione, come la monumentale certosa di S. Lorenzo in Padula iniziata nel 1306 ma terminata solo nel sec. XVII e la cattedrale romanica di Acerenza altrettanto imponente e ricca di arte. Poi si visiteranno gli imponenti castelli di Federico II a Melfi e a Lagopesole, senza dimenticare l’archeologia con l’ampio parco della città romana di Grumentum. Ma i luoghi più suggestivi che si incontreranno lungo il percorso saranno il borgo di Castelmezzano arroccato sulle pendici delle dolomiti lucane e il paese fantasma di Craco abbandonato in seguito al dissesto geologico del colle su cui sorge.

Inoltre tutto il percorso verso i luoghi di visita attraverserà parte della regione e permetterà di apprezzare e godere di un paesaggio naturale quanto mai vario e soprattutto indenne dalle trasformazioni portate in altre regioni dalla urbanizzazione e dall’industrializzazione.

INFO tel. 338 8074258 o Facebook Italia Nostra Senigallia