L’Auditorium San Rocco ospita una nuova lezione del corso “Il sapore della musica” Lunedì 27 marzo a partire dalle ore 16.30

86 Letture Cultura e Spettacoli

Lunedì 27 Marzo 2023, dalle ore 16,30 presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia, proseguono le lezioni LUAS dell’anno accademico 2022-23 per il corso “Il sapore della musica” coordinato da Simonetta Fraboni.

Il M° Paola Ciarlantini di Recanati, pianista, musicologa, compositrice, docente presso il Conservatorio di Musica “G. B. Martini” di Bologna, terrà una conferenza con guida all’ascolto dal titolo: Compositori marchigiani del “Belcanto”.

Le Marche, da sempre terra di teatri, ha dato i natali, tra Sette e Ottocento a numerosi Operisti ingiustamente definiti “minori” che, all’ombra di Rossini, ebbero invece importanti carriere come compositori e didatti di canto. Anche Franz Liszt, nel reportage del suo viaggio in Italia compiuto nel 1839, parla della straordinaria passione degli italiani per il melodramma e della capillare diffusione dei teatri anche nei piccoli centri della penisola.

L’incontro sarà quindi rivolto ad approfondire la conoscenza di compositori marchigiani attivi nella prima metà dell’Ottocento: Giuseppe Balducci, Alessandro Nini, Giuseppe Persiani, Lauro Rossi e Nicola Vaccaj.

Paola Ciarlantini è musicologa e compositrice. Si è diplomata con il massimo dei voti in pianoforte con Antonio Bacchelli e in musica corale presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, in composizione con Ivan Vandor al Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna. Si è inoltre laureata con lode in Lettere Moderne a Urbino con il musicologo Alberto Zedda. Ha collaborato con importanti enti scientifici tra cui le Fondazioni Rossini e Donizetti.