La Lega Giovani incontra a Senigallia il Sindaco Olivetti e gli Assessori della Lega Giovani, sport, istruzione, ambiente e legalità i temi trattati

Sabato 18 marzo, presso la sala giunta del Palazzo Municipale di Senigallia, la Lega Giovani con il Coordinatore della sezione giovanile di Senigallia, Giammarco Russi e il nuovo segretario della Lega Giovani Marche, Mario Alberto Rinaldi, ha incontrato il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti e gli Assessori della Lega, Elena Campagnolo e Nicola Regine, in presenza anche del segretario della Lega Senigallia e consigliere comunale, Andrea Carletti.

“È stato un incontro proficuo e cordiale, in cui sono state trattate le più svariate tematiche: dall’ambiente alle politiche giovanili, fino a passare allo sport, istruzione e legalità” è il bilancio dell’incontro tracciato dai giovani leghisti. Non sono mancate proposte per rilanciare la partecipazione attiva dei giovani all’interno della città di Senigallia, che riguardano la destinazione di spazi comunali appositi per lo studio e il tempo libero. Altro tema trattato quello della legalità, particolarmente caro ai giovani della Lega: è stata avanzata l’idea di intitolare un parco pubblico ai giudici, vittime di Cosa Nostra, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in risposta degli ultimi scontri scatenati dai violenti e pericolosi gruppi anarchici contro il regime del 41-bis

“Su questo punto in questione”, -dichiarano i giovani della Lega – “ci teniamo a ribadire che la tematica della legalità e della lotta alla mafia siano prioritarie e necessarie da perseguire”. Nel corso dell’incontro non sono mancate le proposte inerenti il settore dell’istruzione, a partire dall’organizzazione di un meeting di orientamento degli atenei universitari, finalizzato a promuovere e mettere al centro dell’attenzione la città di Senigallia. All’ordine del giorno anche le proposte su ambiente e sport, a partire dall’implementazione delle attrezzature sportive, in primis, migliorando gli spazi per l’attività fisica, sia al chiuso che all’aperto, anche in rapporto con l’ambiente circostante.

“In questi ultimi mesi abbiamo lavorato, ascoltato e accolto tutte le proposte che ci venivano poste dai giovani senigalliesi” dichiarano i giovani della Lega, che in vista dell’incontro hanno provveduto ad illustrarle agli amministratori della città.

All’incontro era anche presente il neo-segretario della Lega Giovani Marche, Mario Alberto Rinaldi che ha mostrato grande stima e ammirazione verso tutto il gruppo della Lega Giovani di Senigallia. “Mario per noi è un grande punto di riferimento e lo ringrazio per la sua grande e preziosa presenza, un ragazzo motivato e pieno di grinta che sarà sicuramente capace di allargare ancora di più il coordinamento giovanile marchigiano della Lega”, – dichiara il Coordinatore della Lega Giovani Senigallia, Giammarco Russi, concludendo: “Ci teniamo a ringraziare il nostro Sindaco Massimo Olivetti, il coordinatore della Lega Senigallia, Andrea Carletti e tutti i nostri Assessori per la loro grandissima disponibilità, fiducia e stima che hanno sempre nei confronti del nostro gruppo, l’impegno della Lega Giovani continua”.

da Lega Giovani