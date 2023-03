Ginnastica Ritmica: a Roma si migliora ancora la Polisportiva Senigallia Serie C: svolta seconda prova. Prossimo appuntamento a Catania

126 Letture Sport

Sabato 11 marzo presso il Palazzetto dello Sport Bruno Grandi di Roma si è svolta la seconda prova di campionato Gold di Serie C indetto dalla Federazione Ginnastica d’Italia che ha visto impegnate in pedana 46 squadre provenienti dalle regioni Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria.

La Polisportiva Senigallia si è ripetuta con le ginnaste Bellucci Esmeralda al cerchio, Carrieri Gaia alla palla, Rocchetti Irene alle clavette e Ceccolini Chiara al nastro migliorando di ben sette punti il totale di squadra. Esecuzioni più precise, con il valore artistico e difficoltà messo a punto per ottenere performance migliori hanno centrato l’obiettivo, dimostrando una maggiore convinzione nel corpo giudicante come i numeri attestano.

Le quattro ginnaste sono già in palestra per affrontare l’ultima prova che si terrà a Catania il prossimo mese di aprile e che concluderà questo circuito di gara in cui le nostre ginnaste hanno colto l’occasione di portare a casa una esperienza di crescita non indifferente.

Squadra completamente rinnovata paga lo scotto dell’inesperienza, ma getta le basi per un futuro di crescita tecnica e artistica.

Il lavoro di allenamenti quotidiani che svolgono queste ragazze le ha premiate, rendendo l’intera società orgogliosa di avere atlete che a testa alta affrontano sfide difficili con l’intento di superarsi ogni volta e con la voglia di fare sempre meglio.

Appuntamento quindi a Catania per il quartetto senigalliese che tenterà di aumentare ancora ulteriormente il punteggio totale.