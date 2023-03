Coldiretti Marche: “Un terzo dei lavoratori nelle campagne è extracomunitario” Oltre 500 le aziende agricole gestite da stranieri

Un terzo della forza lavoro dell’agricoltura marchigiana è extracomunitaria con circa 5mila persone all’opera per le raccolte dell’uva, degli ortaggi e della frutta ma anche impiegati nelle campagne cerealicole o nella zootecnia. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Inps rispetto al click day del 27 marzo 2023 per l’arrivo in Italia dei lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi con il nuovo Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri). “Nelle Marche – spiegano da Coldiretti – la maggior parte degli stranieri occupati in agricoltura arriva dal Pakistan, dall’India, dal Marocco e dalla Tunisia e non mancano iniziative imprenditoriali visto che oltre 500 aziende agricole, il 2,3% del totale, sono gestite da stranieri secondo i dati della Camera di Commercio delle Marche”. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, oltre il 90% dei contratti è a tempo determinato.