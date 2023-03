Ancora un mese per visitare la mostra di Oscar Piattella “Quando nasce l’azzurro” Esposizione prorogata fino all'8 aprile 2023 allo Spazio Made in Tomboy di Senigallia

Prorogata fino a sabato 8 aprile, presso lo Spazio Made in Tomboy di Senigallia (AN), la mostra Oscar Piattella “Quando nasce l’azzurro”, patrocinata dal Comune di Senigallia (inaugurata il 26 novembre).

Un’occasione per ammirare le opere dell’artista di fama internazionale, scomparso il gennaio scorso all’età di 90 anni, in dialogo con le collezioni firmate “madeintomboy”; prima tappa di “Incursioni”, progetto espositivo a cura di Alberto Mazzacchera, che intende proporre una serie di eventi annuali per far dialogare le arti in sedi ‘non convenzionali’.

“Incursioni” prende il via con il binomio arte/moda, scintilla d’avvio per un incontro davvero felice: quello tra Oscar Piattella – insignito del Premio Marche 2022, da sempre attento e pronto a sperimentare i materiali – e il designer senigalliese Luca Bucari, fondatore, con uno staff di grande talento, di un brand di alta moda che racconta la passione assoluta per il denim.

L’esposizione di Piattella a Senigallia è ‘una mostra inevitabile’ – così la definisce Mazzacchera perché risultato di una sintonia perfetta – e offre al pubblico una porzione di produzione artistica (21 opere in totale) caratterizzata dalla scelta di tele in jeans come materia e dell’azzurro come tavolozza principale, entrambi evidenti richiami alle collezioni firmate “madeintomboy”.

Pur nella differenza dei materiali, si tratta di opere storiche che appartengono alla lunga stagione dei muri – di cui una prima serie esposta nel 1958 alla Galleria L’Ariete di Milano a cura di Franco Russoli e nel 1960 a Roma alla Galleria La Medusa – segnate da una profonda attrazione per la luce e la sua energia ma anche da un’esigenza forte di tridimensionalità e spazialità. Tema centrale nel Novecento, il muro viene interpretato da Piattella lungo due direttrici fondamentali: da una parte è barriera costruita dall’uomo contro le libertà che hanno flagellato a lungo i popoli europei del XX secolo, dall’altra rappresenta invece una porta d’accesso all’universo interiore.

Da una calibrata ricerca di infinite gradazioni di colore nascono poi le opere della seconda metà degli anni Ottanta in parte dominate dagli azzurri che spesso diventano superficie fluida dalla leggerezza impalpabile. D’altra parte, proprio a questo cromatismo Piattella ha dedicato nel 2000 Azzurro, blu, celeste (Milano, Unaluna), preziosa antologia con tavole fuori testo e rilievi a secco dove osserva: “se distillassimo tutti i mari del mondo non rimarrebbe un accenno del loro azzurro”…, inutili sarebbero “le nostre reti di seta” gettate sui fondali, finché ci si renderebbe conto “che un po’ di quella materia è lì, fusa con il colore del nostro sangue, come in un sogno, come il sogno di quella stessa materia”. Si torna dunque ancora alla materia che per Piattella, ben sublimata dalla luce, è così potente da suggestionare l’inconscio e spalancare orizzonti mentali nuovi.

‘Orizzonti mentali nuovi’ sono anche quelli ‘aperti’ dallo Spazio Made in Tomboy – non a caso l’acronimo made contenuto nel naming del brand raccoglie le iniziali di moda, arte e design -, sede speciale che accoglie e rende possibile questa incursione: perché – Luca Bucari ci crede fortemente – l’incontro di due mondi creativi come la moda e l’arte, produce stupefacenti contaminazioni non solo nell’immaginario del fashion designer ma anche dei fruitori delle boutique che si trovano a vivere un’esperienza dal vivo decisamente coinvolgente e unica, circondati dalla bellezza di opere artistiche e capi da indossare.

Oscar Piattella (Pesaro 1932 – Cantiano PU 2023)

Sin dall’inizio delle sue esperienze artistiche, Piattella si muove nell’ambito dell’Informale con una particolare attenzione ai materiali. L’esordio artistico avviene nel 1958 con la personale alla Galleria Ariete di Milano presentato da Franco Russoli. Il suo lavoro si snoda nel corso degli anni Sessanta e Settanta in modo del tutto autonomo e solitario ma mai avulso dalla contemporanea ricerca europea alla quale Piattella guarda con estrema attenzione. La sua intensa attività lo ha portato negli anni a ricevere ampi consensi da parte di un vasto pubblico; le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. Molte le partecipazioni ad avvenimenti internazionali e le esposizioni personali tra cui Milano, 1958, 1968, 1973, 1975; Roma, 1960, 1970, 1971, 1978, 1980, 1987; Torino, 1973; Urbino, 1987, 2017; Bologna, 1988; Parigi 1989, 1997; Perugia, 1991, 2019; Taiwan 1997, 2000; Genova, 1998; Pesaro, 1982, 2002, 2020; Tours, 2006; Gubbio 2010; Tournay, 2013; Monte Vidon Corrado, 2016. Numerosi i premi e i riconoscimenti nazionali che gli sono stati tributati.

OSCAR PIATTELLA “QUANDO NASCE L’AZZURRO”

Incursioni – Senigallia 1 a cura di Alberto Mazzacchera

26 novembre 2022 – 4 marzo 2023 > prorogata fino all’8 aprile 2023

SPAZIO MADE IN TOMBOY via Pisacane 55, Senigallia (Ancona)

Orario: lunedì 15:30-19:30; martedì-sabato 10:30-19:30; domenica chiuso