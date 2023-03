Infermieri ed Oss, approvata mozione per prolungare durata graduatoria Primo firmatario Mangialardi

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo assembleare del Partito Democratico, a prima firma del capogruppo Maurizio Mangialardi, per impegnare la giunta regionale a chiedere al governo di approvare urgentemente un atto che proroghi di due anni la validità delle graduatorie per infermieri e Oss, in scadenza rispettivamente il 5 marzo e il 5 agosto.

“Auspichiamo – spiegano i dem – che la mozione approvata spinga finalmente il presidente Acquaroli ad attivarsi quanto prima per recepire le rivendicazioni da tempo avanzate dai sindacati, da ultimo durante la manifestazione svoltasi lo scorso 20 febbraio davanti alla Regione Marche. Purtroppo, si è già perso troppo tempo e una grande occasione, visto che il decreto Milleproroghe è stato già approvato dal Parlamento e pubblicato oggi, senza che governo e giunta regionale abbianoprovveduto a inserire un’estensione delle nostre graduatorie. Onestamente è inaccettabile questa mancanza di attenzione e sensibilità del centrodestra marchigiano nei confronti di lavoratori che, giustamente, durante la pandemia venivano indicati ai cittadini come gli ‘eroi del Covid’, ma oggi vengono dimenticati e lasciati senzaoccupazione, creando seri disservizi al sistema sanitario regionale. L’assessore Saltamartini ha detto in aula che incontrerà il ministro Schillaci: ci aspettiamo che già giungano nelle Marche impegni e tempi certi, e non il resoconto delle solite ‘interlocuzioni’”.