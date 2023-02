Via libera da Consiglio Marche a nuove norme e giorno nazionale divertimento in sicurezza Approvata all'unanimità deliberazione su Proposta legge a Camere. Punto di partenza tragedia di Corinaldo a dicembre 2018

Arriva il via libera all’unanimità del Consiglio regionale per la deliberazione sulla Proposta di legge alle Camere, che introduce alcune disposizioni relative al divertimento in sicurezza nei locali di intrattenimento, nelle sale da ballo, nelle discoteche e in altri locali assimilati.