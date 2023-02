A-14 Marche Sud: un comitato chiede di valutare l’arretramento dell’autostrada "Decongestionamento definitivo del traffico, riconnessione aree interne, attuale tracciato come tangenziale per comuni costieri"

Il dibattito apertosi da tempo nel territorio delle Marche sud in merito alle problematiche connesse alla A14 è molto importante per l’esercizio di una responsabilità da parte di tutta la Comunità che, attraverso un processo di partecipazione, intende arrivare alla individuazione della soluzione migliore per il futuro dell’assetto viario di questa area.