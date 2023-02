In scadenza il bando per il Servizio Civile Universale presso l’AST Ancona Disponibili opportunità anche nelle sedi di Senigallia e Corinaldo

Tra pochi giorni scadrà la possibilità di fare domanda per il Servizio Civile Universale presso l’AST ANCONA. Il nuovo Bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 (non compiuti) che potranno inviare le domande di partecipazione entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

Il Servizio Civile è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio della comunità e, allo stesso tempo, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale: una scelta importante per le ragazze e i ragazzi che rappresentano per il Paese un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico.

L’AST di ANCONA partecipa quest’anno con il progetto “LAB.2ACCOGLIENZA” che interessa le strutture sanitarie delle sedi di Senigallia, Corinaldo, Jesi, Fabriano, Ancona, Osimo e della Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus, che offre la possibilità di impiego di 39 volontari in 21 differenti servizi/sedi delle 6 città.

Il progetto si inserisce in una co-progettazione a rete denominata “MAR23: Marche Attive e Resilienti” (consultare il materiale reperibile nei vari siti indicati di seguito) e coinvolge 2 Enti interessati: AST ANCONA e Fondazione Ospedale Salesi Onlus.

Innumerevoli sono i servizi nell’ambito delle 21 differenti sedi: Distretti Sanitari, Ospedali, Centri di Salute Mentale, Ambulatori, Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, URP, Pronto Soccorso, Centri vaccinali, ecc.

L’obiettivo del progetto consiste nel diffondere la cultura della salute e sostenere le categorie più fragili, tramite attività di accoglienza ed assistenza. I volontari del Servizio Civile supporteranno l’utenza che accede ai servizi ed in particolare quella che necessita di maggiore aiuto, sostegno, attenzione garantendo attività di:

– Accoglienza ed orientamento;

– Ascolto, supporto ed accompagnamento;

– Informazione anche presso i punti di front office;

– Accompagnamento alla fruizione dei servizi;

– Supporto amministrativo

mettendo a disposizione umanità, sensibilità, prossimità ed avvicinando, in questo difficile momento, i servizi al cittadino.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 10/02/2023 tramite la piattaformaDomande on Line (DOL), raggiungibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

L’accesso alla piattaforma è possibile attraverso il Sistema di Identità Digitale SPID o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili.

È importante sapere che le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione e che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile universale: la presentazione di più domande comporta infatti l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

L’esperienza del servizio civile può essere scelta anche da studenti o lavoratori, purché il loro impegno sia compatibile con l’orario di servizio del progetto.

Per scaricare il modello di domanda ed avere ulteriori informazioni sull’ammissione alle selezioni, sui requisiti di partecipazione e sul contenuto del progetto è possibile visitare:

– il sito AST ANCONA: asur.marche.it (sotto CITTADINI – SERVIZIO CIVILE);

– il sito della Regione Marche: serviziocivile.marche.it;

– il sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale: https://www.politichegiovanili.gov.it/.

Per informazioni sulle sedi dell’AST ANCONA:

– sede di Senigallia : 071 79092458 – 071 790902456 Valeria Benigni (Dir. Med. Ospedaliera: dal lunedì al sabato – ore 9,00 – 13,00) fax 071 79092453 – email: benigni@sanita.marche.it

– sede di Jesi : 0731 – 534404 Fabio Marchi (ufficio Servizio Civile: Mercoledì – ore 9:00 – 13:00) – marchi@libero.it e 0731-534894 Francesca Novelli email: scu.asur@sanita.marche.it

– sede di Ancona : 071 8705551 Luigi Sfredda (URP dal lunedì al venerdì 8:00-14:00) email: av2@sanita.marche.it

-sede di Fabriano : 0732 707215 – 0732 707633 Daniela Anastasi (Servizio Infermieristico: la mattina dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)