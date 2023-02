Alluvione e danni, sanità, congresso PD, guerra e pace: VIDEO intervista a Mangialardi Con il consigliere regionale abbiamo affrontato molti temi che spaziano dall'ambito locale a quelli nazionale ed internazionale

In un Foro Annonario baciato da un mite sole invernale abbiamo incontrato il consigliere regionale PD Maurizio Mangialardi ha rilasciato a Senigallia una nuova intervista video.

Una chiacchierata iniziata dai temi contingenti con i quali la città di Senigallia sta facendo i conti: quelli legati all’alluvione del 15 settembre, con gli stati di allerta che non sono terminati, i danni dei quali soffriamo ancora i disagi, come la chiusura di ponte Garibaldi, danneggiato dalla furia del Misa, che ha tagliato in due il centro storico.



Si è tornati sull’argomento della sanità e della riorganizzazione regionale messa in campo dalla Giunta Acquaroli. La trasformazione delle Aree Vaste in AST è realtà da circa un mese: cosa è cambiato, e come? Quali proposte fa l’opposizione a livello regionale?

Il consigliere dell’Assemblea Legislativa delle Marche ci ha poi parlato del suo partito, il PD, che sta viaggiando verso il congresso regionale e nazionale: un appuntamento che dovrà per forza coincidere con un rinnovamento, non solo a livello di volti.

L’ultima parte dell’intervista video con il consigliere Mangialardi, ha dato, come spesso avviene, uno sguardo oltre il nostro territorio, dando spazio al tema della guerra in Ucraina. Un conflitto che ha una sola via d’uscita: quella della pace. E dell’intervento di Zelensky a Sanremo, cosa ci avrà detto Maurizio Mangialardi?