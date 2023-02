Laboratorio grazie a Confluenze L'associazione senigalliese approfondisce lo storytelling

Confluenze (nell’ambito del progetto A.R(t).S. – Avvicinamenti Roventi tra Supermondi, finanziato dal bando “Conc.Im.O” con i fondi della Regione Marche, Politiche giovanili) organizza “Autofocus”, un ciclo di attività laboratoria¬li multimediali del cinema e dello story¬telling narrativo Il laboratorio è destinato a ragazzi e ragazze tra i 16 e i 35 anni ed andrà a introdurre il mondo del cinema/video e dello storytelling.

È aperto a chiunque abbia voglia di immergersi nel mondo del cinema anche per la prima volta e a chi già ha familiarità con l’ambiente e la strumentazione.

Saranno toccati gli aspetti princ¬ipali di una produzi¬one cinematografica, partendo dall’idea fino al montaggio fi¬nale, si potranno scoprire l’importanza de¬lla luce e della fot¬ografia nelle riprese, il ruolo fondament¬ale dell’audio e le varie attrezzature utilizzate.

Il laboratorio sarà condotto da Simone Francescangeli (Visual Story Teller), Gia¬luca Gasparini (foto-grafo e filmmaker) e Jacopo Landi (fonico); è com¬pletamente gratuito e non richiede attrezzatura specifica, basta anche uno smart¬phone.

Il laboratorio si svolgerà ogni venerdì, a parti¬re dal 10 Febbraio fino a 31 Marzo, per un totale di 20 ore suddivise in lezioni da 2h30m, orario 20:45 – 23:15 presso College66 – Via F. Lippi, 7/a, a Senig-allia AN; sarà aperto ad un numero di 20 partecipanti.

PER INFO ED ISCRIZIONI

Scrivere a progettoarts@gmail.com oppure chiamare il numero 331 586 8337

Argomenti e applicazioni tecniche:

Elementi di linguagg¬io visuale/cinematog¬rafico. Inquadratura. Definizione dei campi e dei piani di rip¬resa. Visione esempi parti film

La sceneggiatura:

– Dall’idea al soggetto; una scaletta;

– La sceneggiatura tecnica e lo storyboard. Pianificare.

La regia

– La composizione della inquadratura.

– Gli stili di regia, riprese con cavall¬etto, supporti e cam¬era a mano. Visione esempi parti film

Elementi base della fotografia e del lin¬guaggio visuale. Luc¬i, toni,colori, velocità …

La direzione della fotografia: principio dei 3 punti luce, il controluce, e la luce di taglio.

Il montaggio:

Principi di base del montaggio, taglio, ordine delle inquadrature e loro effetto associativo;

– Ritmo, continuità visiva e temporale, campo e controcampo, entrate e uscite, legge 180, direzione degli sguar¬di;

– I tipi di montaggi: narrativo, espress¬ivo, ritmico, ideolo¬gico;

– Laboratorio: monta¬ggio elettronico su software professiona¬le.

Il suono

– Le funzioni del su¬ono, suono e spazio, suono e tempo, suono e racconto: il punto di ascolto, parole e voci, musiche e rumo¬ri;

– Laboratorio: monta¬ggio elettronico.

Durante il laboratorio:

Proiezione, analisi e discussione dei fi¬lmati realizzati dai corsisti.