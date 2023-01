A Senigallia il congresso provinciale di Auser Hanno partecipato 22 presidenti di circoli

Si è tenuto nei giorni scorsi presso la sala conferenze del suggestivo Palazzetto Baviera di Senigallia, il comitato direttivo dell’Associazione AUSER Volontariato e Promozione Sociale della provincia di Ancona.

Prima riunione dell’anno al quale hanno partecipato i 22 Presidenti di tutti i circoli territoriali della provincia ( per il nostro territorio: Senigallia, Ostra, Serra de Conti, Tre Castelli e Sassoferrato).

Nel suo intervento la Presidente Provinciale Manuela Carloni, dopo aver ringraziato l’Amministrazione Comunale e l’Auser di Senigallia per l’ospitalità, ha evidenziato che: “con Senigallia prende il via una nuova modalità itinerante dei nostri direttivi al fine di valorizzare i territori in cui operano i nostri circoli e la scelta di iniziare a Senigallia vuole essere una dimostrazione di affetto e vicinanza nei confronti di tutte le famiglie di questo martoriato territorio colpito dalla recente alluvione, che purtroppo ha coinvolto anche nostri volontari, soci e alcuni circoli Auser”.

La Presidente ha inoltre ricordato che è tuttora aperta la sottoscrizione promossa da Auser Nazionale #AuserperleMarche e che i fondi raccolti verranno poi destinati a livello regionale alle zone maggiormente colpite. (iban: IT 82 I 01030 03201 000002810732 Intestato a Auser ODV Federazione Nazionale con causale “Raccolta fondi popolazioni alluvionate Marche”.

Sempre in relazione all’evento del 15 settembre, il Presidente dell’Auser Volontariato Senigallia Alessandro Salvatori, ha riferito di una analoga raccolta fondi tra i soci e volontari di Senigallia, i cui proventi unitamente ad un contributo della stessa Associazione, sono stati consegnati poco prima delle feste natalizie, ad alcuni volontari di Ostra e Senigallia maggiormente danneggiati.

Ai lavori è intervenuto anche il Presidente Regionale Auser Marche Antonio Marcucci, il quale ha manifestato la propria soddisfazione per il completamento dell’iscrizione di tutti i circoli Auser delle Marce al nuovo Registro Unico Terzo Settore RUNTS, istituito con la recente legge del 2017. Ha ringraziato quindi tutti i presidenti e i volontari per le tante attività portate avanti in questi ultimi tre anni nonostante le difficoltà legate alla pandemia e in particolare per tutti quei servizi giornalieri che i volontari svolgono a favore di anziani, fragili e bisognosi.

Prima dei saluti, la Presidente Carloni ha proposto di tenere il prossimo direttivo presso il circolo Auser di Ostra, proposta approvata all’unanimità.

(da Auser Senigallia)