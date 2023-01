Gruppo PD Senigallia sostiene candidatura Chantal Bomprezzi a segretario PD Marche "La consigliera è l'unica proposta innovativa e fuori dagli schemi"

Abbiamo appreso nei giorni scorsi, con grande piacere, della candidatura della nostra consigliera Chantal Bomprezzi a segretario regionale del Partito Democratico delle Marche.

Siamo orgogliosi della sua scelta e che faccia parte del nostro gruppo consiliare, attivo assieme a Vola Senigallia, Vivi Senigallia e Diritti al Futuro in una strenua opposizione all’amministrazione Olivetti e alla destra a trazione FdI.

Pensiamo che la consigliera Bomprezzi possa portare un grande valore aggiunto al partito regionale e al dibattito, troppo spesso concentrato sulle persone e poco sulle idee. L’unitarietà dietro alla quale il nostro partito ogni volta si vorrebbe nascondere, infatti, lascia intravedere modalità di discussione che via via si sono ridotte al lumicino e che ci hanno portato, a livello locale e regionale, in questo stato.

Pertanto, siamo convinti che la proposta introdotta da tantissimi ragazze e ragazzi marchigiani e interpretata dalla consigliera Bomprezzi possa essere la migliore soluzione per un partito che ha bisogno di essere rifondato. Un dibattito aperto, sulle idee e sulla direzione che la nostra comunità dovrà intraprendere a livello regionale e, perché no, a livello provinciale e locale.

Auspichiamo che l’intero partito di Senigallia, la base di simpatizzanti e i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti eletti ai vari livelli possano dare un contributo fattivo alla candidatura della consigliera Bomprezzi: questa è una occasione da cogliere a pieno, senza dubbi o tentennamenti.

Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Senigallia

Margherita Angeletti, vicepresidente del Consiglio Comunale

Ludovica Giuliani

Rodolfo Piazzai

Dario Romano, capogruppo del PD