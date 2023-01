Prosegue a Senigallia la stagione per ragazzi del Teatro Giovani Teatro Pirata Domenica 22 gennaio alle ore 17.00 andrà in scena "Trash & Cleaners"

115 Letture Cultura e Spettacoli

Domenica 22 gennaio ore 17 al Teatro La Fenice di Senigallia va in scena lo spettacolo per bambine e bambini “Trash & cleaners” della compagnia Marlon Banda, che unisce teatro fisico, pantomima, clownerie e musica dal vivo. La storia è quella di Tom e Toni che lavorano insieme nella Dubidù Service, una ditta di pulizie, da una vita intera. Ormai si capiscono con uno sguardo, con un verso, basta una mezza parola detta fra i denti e subito sanno quello che c’è da fare. O meglio, Toni è sempre attivo e cerca delle variazioni giocose al lavoro quotidiano mentre Tommi è sempre attivo per trovare delle soluzioni per lavorare il meno possibile, o per nulla. In un mucchio di secchi e scatole Toni cerca molti spunti per coinvolgere l’amico in giochi, balletti e musica. No! La musica no! La musica sembra essere un argomento vietato per Tommi, fino a quando dal mucchio di rifiuti riemerge un passato comune che li unisce ancora di più. Spettacolo che unisce teatro fisico, pantomima, clownerie e musica dal vivo, in un crescendo di ritmo e follia.

Con questo appuntamento prosegue la 39esima Stagione di Teatro Ragazzi, curata nella direzione artistica e organizzativa dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 9 comuni delle Marche: Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Santa Maria Nuova, Staffolo e Senigallia. Sostengono la stagione i Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Parco Gola della Rossa e di Frasassi e Cms Consorzio Marche Spettacolo, ed inoltre Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice di Senigallia, Biblioteca La Fornace di Moie di Maiolati Spontini, Centro per il libro e la lettura (Cepell), Teatro alla Panna, Assitej Italia, Unima.

Il cartellone prosegue poi domenica 5 febbraio al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena la compagnia L’abile Teatro/Teatro Giovani con “Legami” uno spettacolo di circo contemporaneo.

Domenica 12 febbraio al Teatro Goldoni di Corinaldo c’è “Enrichetta dal Ciuffo” del Teatro Perdavvero.

Domenica 26 febbraio il cartellone propone al Teatro Valle di Chiaravalle “Jack e il fagiolo magico”, spettacolo di burattini e musica a cura de La Luna nel Letto.

Domenica 26 febbraio il Teatro Cotini di Staffolo ospita Roberto Capaldo in “Home sweet home”, l’avventura di uno scoiattolo in una narrazione poetica che accende l’immaginazione.

Domenica 5 marzo l’appuntamento è al Teatro Comunale di Montecarotto con Claudio Milani in “Conto alla rovescia”, spettacolo delicato e poetico con sorprendenti macchine teatrali.

Domenica 12 marzo il teatro ragazzi va al Teatro la Femice di Senigallia con la Coltelleria Einstein in “Nonnetti” tra musica, movimento e comicità.

Domenica 12 marzo il Teatro Mariani di Santa Maria Nuova propone lo spettacolo “Mengone e il mostro della cantina” di LaGrù Ragazzi, tra burattini, imprevisti e buffi fraintendimenti.

Domenica 19 marzo appuntamento con “Cappuccetto Rosso” di Zaches Teatro al Teatro Pergolesi di Jesi, e con lo spettacolo “Mai grande” di Arone De Falco al Teatro Goldoni di Corinaldo.

Chiude la stagione la “Storia d’amore e d’alberi” al Teatro Gentile di Fabriano, domenica 26 marzo.

Nell’ambito della Stagione Teatrale per ragazzi, saranno numerosi gli spettacoli dedicati agli studenti in orario scolastico, e si terranno anche due progetti, quello dedicato al “Teatro Natura” in collaborazione con il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, e il progetto di “Teatro e lettura”, alla Biblioteca La Fornace a Moie di Maiolati Spontini nell’ambito del più vasto progetto “Building Reader” realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (CEPELL), istituto autonomo del Ministero della Cultura.

Come da tradizione, nella Stagione Teatrale, bambini e bambine avranno l’opportunità di festeggiare il proprio compleanno a teatro: invitando gli amici in una delle date in cartellone, si paga per loro 5.00€ mentre il festeggiato entra gratis. Si rinnova anche la promozione per i ragazzi: ogni tre spettacoli visti si ha l’ingresso ad un quarto spettacolo in cartellone. Infine, c’è la promozione per i nonni che possono avere un ingresso omaggio se accompagnano i nipoti a teatro.

INIZIO SPETTACOLI: ore 17.00

BIGLIETTI: Adulti € 8,00 – Ragazzi € 6,00 – Bambini sotto i 3 anni € 0,50

INFO PROGRAMMAZIONE, BIGLIETTERIE E PROMOZIONI:

Teatro Giovani Teatro Pirata – Tel. 0731/56590 334.1684688 – biglietteria@atgtp.it (lun-ven 9.00-13.00)

www.atgtp.it