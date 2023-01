Coldiretti Marche: in regione meno aziende zootecniche ma aumentano capi bestiame Animali in piazza per la benedizione di Sant'Antonio Abate

Più della metà delle famiglie marchigiane ha in casa un animale da compagnia. Numeri in crescita come quelli che riguardano greggi e mandrie negli allevamenti della nostra regione anche se diminuisce quello delle aziende zootecniche.