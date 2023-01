Cgil Marche: giovani, oltre 65% senza futuro con stipendio medio annuo 11mila euro lordi Santarelli: "Per gli under 30, negli ultimi dieci anni perso il 20% di contratti a tempo pieno e indeterminato". Non va meglio a donne

Lavoro: oltre il 65% dei giovani senza futuro, con contratti precari e uno stipendio annuale lordo di circa 11mila euro lordi. Non va meglio per le donne con uno stipendio, in media, è di 7mila euro in meno rispetto a quello degli uomini.