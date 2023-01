Prosegue la stagione di danza del teatro La Fenice di Senigallia In programma venerdì 20 gennaio lo spettacolo "Blu infinito"

124 Letture Cultura e Spettacoli

La danza acrobatica, atletica, visionaria e illusionistica di Evolution Dance Theater arriva alla Fenice venerdì 20 gennaio con “Blu infinito”, nuovo appuntamento del cartellone di danza del Teatro La Fenice di Senigallia, realizzato da Comune e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche e in collaborazione con Compagnia della Rancia.

Sulle coreografie e con la direzione artistica di Anthony Heinl, i performers Leonardo Tanfani, Antonella Abbate, Matteo Crisafulli, Carlotta Stassi, Giovanni Santoro, Giulia Pino, Nadessja Casavecchia (condirettore della compagnia e assistente coreografo) si muovono in un blu misterioso dove creature luminescenti fluttuano fra illusioni ottiche, effetti speciali, ombre colorate, performance antigravitazionali, strutture telescopiche e l’incredibile tecnologia del light-wall.

“L’acqua scorre, danza e fluttua compiendo viaggi meravigliosi – si legge nella presentazione dello spettacolo –. Scopre sentieri nascosti per poi fluire nel blu infinito dove incontra creature fantastiche e animali acquatici. Non esiste gravità ma solo un bellissimo volo libero. Il blu infinito è l’origine di ogni metamorfosi, muta di forma e densità, avvolge le sue misteriose creature in un sensuale e travolgente abbraccio.

Il disegno luci dello spettacolo è di Adriano Pisi, i costumi di Piero Ragni, gli effetti laser sono di Simone Sparky.

Informazioni e biglietti (I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro, con riduzioni per Soci COOP, under 25, over 65, Gruppi, Convenzioni, iscritti scuole danza) alla Biglietteria del Teatro La Fenice 071/7930842 e 335/1776042 fenicesenigallia.it info@fenicesenigallia.it e AMAT 071/2072439 amatmarche.net

Inizio ore 21.