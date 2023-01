Open Day sabato 14 gennaio per le tre sedi dell’IIS “Corinaldesi-Padovano” A partire dalle ore 15.00

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione secondaria di secondo Grado dal 9 di Gennaio fino al 30 di Gennaio, dal sito del MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ è possibile iscrivere i propri figli alla scuola prescelta.

Quest’anno sul sito istituzionale il Ministro ha pubblicato anche una lettera aperta ai Genitori (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/allegati/MIM_Iscrizioni_Orientamento_Italia_sez.%20pubblica.pdf) con un accorato invito ad accompagnare i ragazzi nella scelta con consapevolezza, sottolineando quanto sia importante “riconoscere e valorizzare le loro passioni, le loro predisposizioni e i loro desideri, sicuri che ogni giovane porti in sé abilità e attitudini.” …perché, continua: “Il dovere allo stesso tempo più delicato e importante della scuola e della famiglia è proprio questo: ascoltare con pazienza, intelligenza e profondità i ragazzi per scoprire i loro talenti; aiutarli a decidere non sulla base di semplici emozioni, del sentito dire di amici e adulti, bensì sulla base di conoscenze concrete raffrontate con la matura consapevolezza delle proprie abilità e potenzialità”.

La finalità degli open day è proprio quella di poter aiutare i genitori e i ragazzi nella conoscenza degli indirizzi attivati nei vari istituti, dei laboratori, delle materie che si studiano, delle attività curriculari ed extracurricolari proposte per l’arricchimento della proposta formativa, per operare una scelta in grado di realizzare al meglio i talenti di ognuno.

Il Ministero con la sua piattaforma “Scuola in chiaro” (https://cercalatuascuola.istruzione.it) mette anche a disposizione dati che possono essere utili per una scelta consapevole, grazie alla possibilità di consultare importanti documenti dei vari istituti, come ad esempio il PTOF: piano Triennale dell’Offerta formativa.

Questo anno vi è anche una piccola novità: il ministero mette a disposizione una stringata ma efficace raccolta di dati statistici per ciascuna regione, relativa alle prospettive occupazionali dei diplomati, al rapporto tra percorsi formativi e occupabilità, e alle principali tendenze del mercato del lavoro oltre che alle percentuali di diplomati che lavorano studiano o conciliano entrambe le scelte dopo il diploma.

Dalla analisi di questi dati emerge che oltre il 50 % dei diplomati di istituti tecnici nelle Marche prosegue negli studi universitari, ma questo dato all’istituto Corinaldesi Padovano risulta superiore e pari al 60%. Inoltre risulta che i diplomati di istituti tecnici più richiesti dal mondo del lavori in un prossimo futuro saranno proprio quelli con diploma tecnico Economico in Amministrazione Finanza e marketing e i diplomati del settore tecnologico meccanicameccatronica.

Per quanto riguarda l’istruzione professionale la figura più richiesta sarà quella del meccanico.

Questi dati sono da tempo noti all’IIS Corinaldesi Padovano, che dell’orientamento al mondo del lavoro e alla università si occupa con grande coerenza e costanza da anni, attivando convenzioni con organizzazioni datoriali come CNA e università come la Politecnica delle Marche al fine di ottenere il successo formativo e personale di ciascun ragazzo.

Per chi ancora non avesse preso la decisione, l’IIS CORINALDESI PADOVANO offre ancora la possibilità il 14 gennaio 2023 di visitare le tre sedi dell’Istituto dislocate a Senigallia in Via d’Aquino 4, (Sede storica del CORINALDESI, indirizzi TECNICI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO E INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI) in Via Rosmini 22/b, (Sede degli indirizzi PROFESSIONALI MECCANICA ELETTRONICA E MODA E TECNICI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI E MECCANICA E MECCATRONICA) e Via Battisti ad Arcevia. (Indirizzi PROFESSIONALI MECCANICA BENESSERE E SOCIOSANITARIO).

Attraverso il modulo di prenotazione https://forms.gle/5oHfsW1GEwM1kx8N8 potrete assicurarvi un posto alla presentazione degli indirizzi e potrete visitare i numerosi laboratori delle varie sedi, in particolar modo quelli appena rinnovati e inaugurati presso la sede di via Rosmini, dove l’ alluvione ha colpito duramente, ma che con grande spirito di collaborazione tra tutti gli interlocutori del territorio degli enti e della scuola si è riusciti a riaprire in tempi record.

Si segnala che le segreterie sono a disposizione delle famiglie che dovessero avere difficoltà nella fase di iscrizione, durante gli orari di sportello al pubblico reperibili sul sito della scuola.

Qualsiasi sia la scelta dei ragazzi che si accingono ad iscriversi alle “superiori”, ci auguriamo tutti che questa favorisca la loro crescita personale, civile, culturale e professionale in modo adeguato al loro stile di apprendimento.