Pedopornografia online: nelle Marche 17 denunce e 5 arresti, uno a Senigallia, nel 2022 Sicurezza cibernetica: da Polizia Postale e delle Comunicazioni il resoconto. Risultati contro truffe, terrorismo, reati contro persone

Nel 2022, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Marche di Ancona è stato impegnato nel far fronte a continue sfide investigative con riferimento alle macro-aree di competenza.

In particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche in rete, riconducibili sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico ideologico, anche in contesti internazionali.