US Pallavolo in vacanza sport a Sappada. Rebecchini porta saluti Terre Marca Senone Il Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni visita gli impianti del posto: "Anche a Senigallia servono strutture così"

Prosegue tra socialità, agonismo e importanti riflessioni sul valore etico e sociale dello sport la tradizionale vacanza sport dell’US Pallavolo Senigallia a Sappada, nota località turistica al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nei giorni scorsi a far visita agli atleti è arrivato anche Luigi Rebecchini, presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni, che ha portato il saluto delle Terre della Marca Senone.

Rebecchini, in vacanza ad Auronzo, nel Cadore, è stato accolto con grande calore da atleti, tecnici e dirigenti, appena rientrati da una divertente mattinata sulle piste da sci.

Il presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni, da sempre sensibile e vicino allo sport, ha pure visitato il bellissimo impianto del villaggio Bella Italia sottolineando l’importanza di strutture sportive così funzionali.

“A Senigallia abbiamo bisogno di strutture così – ha commentato il Presidente – e il mio impegno sarà quello di sensibilizzare l’Amministrazione affinché si prenda carico di questa insopprimibile esigenza”.

Un tema particolarmente sentito da parte dell’ambiente sportivo senigalliese.

Sono giornate molto intense per il mondo US Pallavolo Senigallia, con tanti impegni tra sci, pattinaggio ed allenamenti, attività che proseguono in questi giorni per la società neroazzurra, prima del ritorno a casa e la ripresa dei campionati, a partire da quelli delle prime squadre: il Banco Marchigiano in serie C femminile e la Security Tape in Prima Divisione maschile.