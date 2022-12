L’iniziativa “Rotaract dei Balocchi” coinvolge il reparto di Pediatria dell’ospedale di Senigallia Donati molti giochi usati ma ancora in buono stato

103 Letture Associazioni

Anche quest’anno la Zona Marche del Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) ha deciso di portare avanti il Service ROTARACT DEI BALOCCHI, già ideato e realizzato durante l’A.R. 2021/2022 dalla Past DZ Diletta De Bellis. Durante il pomeriggio del 23 dicembre sono stati consegnati dei giochi usati ma in buono stato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, Direttore Dott.ssa Cristina Angeletti.

A rappresentare il Club di Senigallia la Presidente Veronica Crognaletti insieme al Vice Presidente e Delegato Zona Marche A.R. 2022/2023 Angelica Badioli. Hanno partecipato alla consegna dei regali anche il Rotaract Club Ancona (Presidente Federica Trifogli), il Rotaract Club Ancona Conero (Presidente Cecilia Battistoni e Prefetto Giorgio Maria Roccato) ed il Rotaract Club Osimo (Presidente Samuela Mezzelani).

“Un piccolo pensiero per allietare il Natale di tutti i piccoli ospiti, con l’augurio che possano riabbracciare presto le loro famiglie.”: così i ragazzi del Rotaract commentano l’importante iniziativa che verrà sicuramente portata avanti per tutto l’anno sociale. La Presidente del Club di Senigallia aggiunge: “Se avete il piacere di partecipare anche voi alla raccolta dei giochi, non esitate a contattarci: questo piccolo gesto può portare tanta gioia!”