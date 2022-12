Grande partecipazione a Senigallia per l’evento “Christmas Secrets” Promosso dai Rotaract Club di Senigallia e Jesi, si è svolto domenica 11 dicembre

127 Letture Cronaca

Grande successo per l’evento Natalizio CHRISTMAS SECRETS del Rotaract Club Senigallia e del Rotaract Club Jesi che si è tenuto Domenica 11 Dicembre 2022. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Senigallia.

Dopo una divertente ed entusiasmante Caccia al Tesoro Natalizia per le vie della città di Senigallia, i Club hanno accolto i partecipanti all’Auditorium San Rocco, dove si è tenuto il Concerto di Natale con la Corale Vincenzo Cruciani, diretta dal Maestro Marco Guarnieri ed accompagnata da Maila Rossi alle tastiere e da Corrado Baldini alle percussioni.

I due Club hanno avuto anche l’occasione di sugellare la loro amicizia e gli intenti comuni di service con un Gemellaggio firmato dai Presidenti Veronica Crognaletti (Senigallia) e Michele Mattioli (Jesi) e dal Delegato Zona Marche A.R. 2022/2023 Angelica Badioli.

Il ricavato dell’evento verrà devoluto al Service del Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Umbria, Molise) PROGETTO NOEMI, che nasce in collaborazione con l’associazione Progetto Noemi Onlus, guidata dai genitori della piccola Noemi, affetta da atrofia muscolare spinale. L’Associazione si pone tra gli obiettivi quello di sostenere l’operatività del Primo Reparto Regionale di Terapia sub intensiva pediatrica nell’Asl di Pescara e quello di incentivare i sostegni economici per le famiglie che vivono questo tipo di patologie, nella speranza di migliorarne, per quanto possibile, la qualità di vita.

Il Rotaract Club Senigallia ed il Rotaract Club Jesi ringraziano tutti i partecipanti all’evento, per aver partecipato ad un pomeriggio all’insegna dello spirito delle feste e del fare service!