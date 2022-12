“Verso Casa”, corto ‘made in Senigallia’, vince premio della giuria al Vittoria Peace FilmFest Le motivazioni dell'encomio all'opera di Giulia Casagrande: "Poetico ritorno a casa. Dolente e insieme leggero"

Il cortometraggio “Verso Casa”, diretto da Giulia Casagrande, con Diane Fleri, Isabella Carloni e Daniela Sciamanna, vince il premio della giuria nella X edizione del Vittoria Peace FilmFest, che si è svolto a Vittoria (RG) in Sicilia, dal 12 al 15 dicembre 2022.

Ecco come la Giuria – composta dal regista e presidente Roland Sejko, Maria Lombardo, giornalista e critica cinematografica, Laura Silvia Battaglia, giornalista e documentarista, Rosa Parisi Gesù, esperta di cinema e tematiche sociali – ha motivato l’attribuzione del premio: “Un poetico ritorno a casa. Dolente e insieme leggero. Le origini di tre donne (una madre, una figlia, una nonna), rappresentano un insopprimibile retaggio con cui confrontarsi e da cui fuggire”.

“ Verso Casa” è stato proiettato ad Ancona al Corto Dorico FilmFest, uno degli appuntamenti più attesi dagli autori e dagli amanti del cinema d’autore, all’interno della sezione Territori, dedicata a cortometraggi girati nel territorio marchigiano.

Sempre sul territorio marchigiano, “Verso Casa” ha preso parte alla serata speciale dedicata al cinema d’autore made in Senigallia, alla sala cinematografica Piccola Fenice il 6 dicembre.

Nell’ambito di festival di risonanza internazionale, ha avuto la sua prima selezione al Festival Internazionale del Cinema di Salerno e all’Oaxaca FilmFest in Messico.

Il cortometraggio “Verso Casa” è ambientato nella campagna marchigiana, e racconta la storia di Silvia – interpretata da Diane Fleri – che, dopo molti anni trascorsi all’estero, torna nelle Marche insieme a sua figlia Aurora. Al centro di “Verso Casa” la storia intima e delicata di rapporti familiari, di riappropriazione di luoghi, equilibri e punti di riferimento.

Il cast tecnico, come per gran parte delle produzioni di Sandro Angelini – Piceni Art For Job, è prevalentemente marchigiano. La distribuzione è a cura di Premiere Film, società di produzione e distribuzione cinematografica nazionale.

Per maggiori informazioni sul progetto e per rimanere aggiornati sulle prossime proiezioni si può visitare la pagina Facebook @versocasa e il sito web versocasa.artforjob.it

“Verso Casa” è realizzato con il sostegno di Regione Marche e Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, attraverso il “Bando di sostegno per produzioni