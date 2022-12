#amollomanonmollo 2022: undicimila euro a 51 famiglie di Senigallia, Ostra, Trecastelli La campagna solidale fa il bilancio di quanto realizzato insieme alle Brigate Volontarie per l'Emergenza Marche OdV - VIDEO

A Senigallia si è tenuta una conferenza stampa delle Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche OdV, rappresentate da Vittorio Sergi, e dei promotori di #amollomanonmollo 2022, rappresentati da Simone Tranquilli, durante la quale è stata presentata la rendicontazione della campagna solidale.

Come già riportato in precedenza, la campagna aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione che ha colpito il territorio delle Marche il 15 settembre. Grazie alla solidarietà popolare, sono stati raccolti 11.000 euro, che sono stati distribuiti a 51 famiglie alluvionate del territorio.



Durante la conferenza stampa, le Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche OdV hanno ribadito la loro richiesta di giustizia e sicurezza sociale e climatica, sottolineando ancora una volta che non bastano i ristori economici in ritardo per risolvere il problema. È necessario un radicale cambiamento di politiche sociali e ambientali, che però al momento non si vede all’orizzonte.

La distribuzione dei fondi raccolti è avvenuta presso la sede aperta in via Nazario Sauro 18, senza alcun tipo di aiuto da parte del Comune o della Regione, che sono fortemente criticati dalle Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche OdV.

Durante la distribuzione, le Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche OdV hanno incontrato 51 nuclei familiari alluvionati, di cui 38 a Senigallia, 10 a Ostra e 3 a Trecastelli. Tutti questi nuclei familiari sono in forte disagio abitativo, ospiti di amici, parenti o degli hotel. Le Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche OdV hanno dato loro una mano concreta e hanno anche proposto di entrare a far parte di una rete di mutuo appoggio popolare.

La campagna #amollomanonmollo 2022 ha poggiato gran parte della sua diffusione sulla creazione di magliette solidali, la cui vendita ha grandemente contribuito alla raccolta di fondi.